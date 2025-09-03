szeptember 3., szerda

Hilda névnap

19°
+31
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Természet

25 perce

Tűztövisek milliónyi bogyóval – vigyázz, mérgező is lehet! (galéria)

Címkék#narancs#Dél-Európa#bokor#vidék

Az idén gyönyörű, bogyóitól roskadozó tűztövis bokrok szegélyezik az utak mentét, a kerteket, esetleg a parkokat is, ahol erőre kaphattak ezek a cserjék. De egyben jelzik azt is, közelít az ősz, a forró nyárnak hamarosan vége lesz.

Győrffy István
Tűztövisek milliónyi bogyóval – vigyázz, mérgező is lehet! (galéria)

Fél évszázada már itthon is megszokott látvány

Fotó: Győrffy István

A tűztövisek jó ötven éve díszelegnek vidékünkön, mert a hetvenes évekig nem bírták az itteni fagyot, érzékenyek voltak a varasodásra, a tűzelhalásra, vagyis az erwinára, s gyorsan elpusztultak. Manapság az ellenálló, hibrid fajtáknak köszönhetően az egyik legkedveltebb díszcserjénk lett a tűztövis, amely piros, narancs, sárga, sőt fehér színekben is pompázik. A rózsafélék családjába tartozó növény eredeti előfordulási helye Dél-Európa, Kis-Ázsia és Közép-Kína volt. A tűztövis virágai jó mézelők, termése pedig sokáig a bokrok ágain marad, mert ciánglikozidot tartalmaz, s nyersen, nagyobb mennyiséget fogyasztva mérgező.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu