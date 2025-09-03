25 perce
Tűztövisek milliónyi bogyóval – vigyázz, mérgező is lehet! (galéria)
Az idén gyönyörű, bogyóitól roskadozó tűztövis bokrok szegélyezik az utak mentét, a kerteket, esetleg a parkokat is, ahol erőre kaphattak ezek a cserjék. De egyben jelzik azt is, közelít az ősz, a forró nyárnak hamarosan vége lesz.
Fél évszázada már itthon is megszokott látvány
Fotó: Győrffy István
A tűztövisek jó ötven éve díszelegnek vidékünkön, mert a hetvenes évekig nem bírták az itteni fagyot, érzékenyek voltak a varasodásra, a tűzelhalásra, vagyis az erwinára, s gyorsan elpusztultak. Manapság az ellenálló, hibrid fajtáknak köszönhetően az egyik legkedveltebb díszcserjénk lett a tűztövis, amely piros, narancs, sárga, sőt fehér színekben is pompázik. A rózsafélék családjába tartozó növény eredeti előfordulási helye Dél-Európa, Kis-Ázsia és Közép-Kína volt. A tűztövis virágai jó mézelők, termése pedig sokáig a bokrok ágain marad, mert ciánglikozidot tartalmaz, s nyersen, nagyobb mennyiséget fogyasztva mérgező.