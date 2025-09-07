Zalai túrázók, figyelem! Ezért büntethetnek rommá az erdőben

A kirándulás, túrázás olykor felelőtlen magatartással is járhat, főképp, ha valaki nincs tisztában az erdőjárás alapvető írott és íratlan szabályaival. Kezdve attól, hogy a túrázók milyen érdekeltségű területen, vagy erdőben járnak épp, milyen természetvédelmi szabályokat ismernek, sőt a vadászlesekre felmászás esetén is alaposan mélyre nyúlhatnak a pénztárcába, azok, akik nem figyelnek.

A természet szépségét befogadni vágyó túrázókat vonzzák a mezők vagy erdők peremén elhelyezett vadászlesek - ám veszély és büntetés is várhat rájuk.

Fotó: fhm / Forrás: Getty Images

Kíváncsi erdőjáró túrázók és a csábító panoráma

Nem kérdés, hogy a természet szépségét befogadni vágyó túrázókat vonzzák a mezők vagy erdők peremén elhelyezett vadászlesek. Romantikus és izgalmas gondolat, hogy nemcsak a gombák és a kökénybokrok magasságában lássunk, hanem egy magaslatról, ahol panorámaként terül elénk a szépséges táj. Könnyen rábukkanhatunk egy látszólag lakatlanul álló magaslesre, amely kiemelkedik a tájból.

Azonban jó, ha tudjuk: A vadászlesek többnyire aktív vadászterületen találhatók, ahol a vadászok lőfegyverrel dolgoznak, ami komoly veszélyt jelenthet a gyanútlan túrázókra.

Ezek az eszközök vadgazdálkodási célokat szolgálnak, ezért használatuk engedélyhez kötött.

Még a kíváncsiságból történő felmászás is zavarhatja a vadat a szag- és zajhatások miatt, ami ronthatja a vadászati és megfigyelési munkát.

Ráadásul a magaslesek szerkezete balesetveszélyes lehet, ezért a felmászás életveszélyes is lehet.

A magaslesnek teljesen más célja van

A magaslesek karbantartása és javítása minden évben komoly munkát jelent a hivatásos vadászok számára. Ezek az építmények nemcsak a vadászat hatékonyságát szolgálják, hanem több fontos szerepük is van. Hozzájárulnak a mezőgazdasági és erdei vadkárok megelőzéséhez és mérsékléséhez, segítik a vadállomány és a vadászterületek ellenőrzését, megfigyelését. Emellett lehetőséget adnak ragadozógyérítésre és állománybecslésre is.

– Miután valójában egy vadgazdálkodási berendezésről beszélünk, a kérdésre leginkább ebből a szempontból tudok válaszolni – szögezi le Győrvári Attila vármegyei fővadász, az Országos Magyar Vadászkamara Zala Vármegyei Területi Szervezetének titkára. – A vadászatra jogosultak tulajdonát képezi egy épített magasles, amely ennek értelmében akár személyes tárgyakat, berendezéseket is tartalmazhat, és a tulajdonos határozza meg, hogy ki használhatja ezt a berendezést. Az, hogy egy magaslest hova tehetnek ki és hova nem, az egyeztetett információ a földtulajdonossal, illetve a vadászati törvény és végrehajtási rendelet tökéletesen meghatározza, hogy milyen körülmények között és milyen esetekben helyezhetik el. Legyen ez egy sózó, itató, vagy etető, vagy tényleg egy magasles, aminek a lényege az, hogy a biztonságos vadászatot elő tudja segíteni.