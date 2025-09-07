szeptember 7., vasárnap

Zalai túrázók, figyelem! Ezért büntethetnek rommá az erdőben

Címkék#panoráma#magaslat#túrázókat#magasles#vadászles#vadászterület#természet

A zalai erdők fantasztikus természeti közelsége és dús élővilága sokakat vonz, de egyes helyeken a szabályok figyelmen kívül hagyása nem marad következmények nélkül. A túrázók akár milliós tételt is fizethetnek, ha megszegik a tiltást.

Keszán-Dopita Tünde

A kirándulás, túrázás olykor felelőtlen magatartással is járhat, főképp, ha valaki nincs tisztában az erdőjárás alapvető írott és íratlan szabályaival. Kezdve attól, hogy a túrázók milyen érdekeltségű területen, vagy erdőben járnak épp, milyen természetvédelmi szabályokat ismernek, sőt a vadászlesekre felmászás esetén is alaposan mélyre nyúlhatnak a pénztárcába, azok, akik nem figyelnek.

túrázók figyelem
A természet szépségét befogadni vágyó túrázókat vonzzák a mezők vagy erdők peremén elhelyezett vadászlesek - ám veszély és büntetés is várhat rájuk.
Fotó: fhm / Forrás:  Getty Images

Kíváncsi erdőjáró túrázók és a csábító panoráma

Nem kérdés, hogy a természet szépségét befogadni vágyó túrázókat vonzzák a mezők vagy erdők peremén elhelyezett vadászlesek. Romantikus és izgalmas gondolat, hogy nemcsak a gombák és a kökénybokrok magasságában lássunk, hanem egy magaslatról, ahol panorámaként terül elénk a szépséges táj. Könnyen rábukkanhatunk egy látszólag lakatlanul álló magaslesre, amely kiemelkedik a tájból.

Azonban jó, ha tudjuk:

  • A vadászlesek többnyire aktív vadászterületen találhatók, ahol a vadászok lőfegyverrel dolgoznak, ami komoly veszélyt jelenthet a gyanútlan túrázókra.
  • Ezek az eszközök vadgazdálkodási célokat szolgálnak, ezért használatuk engedélyhez kötött.
  • Még a kíváncsiságból történő felmászás is zavarhatja a vadat a szag- és zajhatások miatt, ami ronthatja a vadászati és megfigyelési munkát.
  • Ráadásul a magaslesek szerkezete balesetveszélyes lehet, ezért a felmászás életveszélyes is lehet. 

A magaslesnek teljesen más célja van

A magaslesek karbantartása és javítása minden évben komoly munkát jelent a hivatásos vadászok számára. Ezek az építmények nemcsak a vadászat hatékonyságát szolgálják, hanem több fontos szerepük is van. Hozzájárulnak a mezőgazdasági és erdei vadkárok megelőzéséhez és mérsékléséhez, segítik a vadállomány és a vadászterületek ellenőrzését, megfigyelését. Emellett lehetőséget adnak ragadozógyérítésre és állománybecslésre is. 

– Miután valójában egy vadgazdálkodási berendezésről beszélünk, a kérdésre leginkább ebből a szempontból tudok válaszolni – szögezi le Győrvári Attila vármegyei fővadász, az Országos Magyar Vadászkamara Zala Vármegyei Területi Szervezetének titkára. – A vadászatra jogosultak tulajdonát képezi egy épített magasles, amely ennek értelmében akár személyes tárgyakat, berendezéseket is tartalmazhat, és a tulajdonos határozza meg, hogy ki használhatja ezt a berendezést. Az, hogy egy magaslest hova tehetnek ki és hova nem, az egyeztetett információ a földtulajdonossal, illetve a vadászati törvény és végrehajtási rendelet tökéletesen meghatározza, hogy milyen körülmények között és milyen esetekben helyezhetik el. Legyen ez egy sózó, itató, vagy etető, vagy tényleg egy magasles, aminek a lényege az, hogy a biztonságos vadászatot elő tudja segíteni.

Azt is meg kell érteni, hogy ezek a magaslesek tulajdonképpen lőállások, amelyek különböző magasságban helyezkednek el. A céljuk az, hogy a vadász mindig biztonságosan adhassa le a lövést. Mivel fentről lefelé céloznak, a lövedék mögött szinte mindig a talaj, mint egy természetes „golyófogó”. Ez a lényegük: a vadászat így nemcsak eredményesebb, hanem biztonságosabb is. 

Veszélyes területre téved, aki naivan felmászik egy magaslesre

A magasles vadgazdálkodási eszköz, ezért a karbantartása a vadásztársaság feladata. Előfordulhat azonban, hogy idővel elöregednek a létrafokok, meglazulnak a kapaszkodók vagy akár be is szakad a padló. Ha ilyenkor valaki – bár tudjuk, hogy nem ajánlott – felmászik rá, könnyen megsérülhet. Ráadásul rongálás esetén a túrázó akár büntetést is kaphat. Igaz, a szankció főként szándékos károkozásnál lép életbe, de nehéz bizonyítani, mi történt pontosan – hiszen alapvetően eleve tilos felmennünk a lesre. 

– Elrettentő példának említhetem, hogy a lódarazsak is előszeretettel költöztek be a lesbe, és ha a tapasztalatlan túrázó felmegy, vélhetően meg fogják támadni – figyelmeztet Győrvári Attila. – Végtére is, az építményt a természetben helyezzük el, így az állatok a számukra kínálkozó lehetőséget is megkeresik benne. Ilyen az is, hogy az időjárási viszontagságok elől itt bújnak el.

A legbiztosabb megoldás: elkerülni a magaslest 

A szabályszegésnek rendkívül komoly következményei lehetnek, még ha valaki nincs tudatában a felelősségének. Felmászni a magaslesre, és közben rongálást okozni, akár milliós kártérítést is magával vonhat. 

A felelősség megállapítása nem mindig egyszerű, de a törvény egyértelmű: a vadászterületen okozott kárt a károkozónak kell megtérítenie. Ez a büntetés 100 000 forinttól akár a milliós tételig is rúghat. Éppen ezért a túrázók számára a legbiztosabb megoldás, ha tiszteletben tartják a tiltást, és kerülik a magaslesek használatát – így elkerülhetik a balesetet és a súlyos bírságot is.
 

 

