1 órája
A vendégek döbbenten hallják: egyik napról a másikra eltűntek a régi anyagok a körmösöknél
Szeptember 1-jén a kéz- és körömápolók, vagyis a műkörmösök is változással szembesültek. Egy uniós határozat szerint a műköröm készítéséhez használt egyik alapösszetevőt – a TPO-t – egészségre káros anyagnak minősítették, ezért a TPO-t tartalmazó termékek felhasználása és értékesítése 2025. szeptember 1-jétől tilos a műkörömszalonokban, így Magyarországon is. Hogy mit jelent a TPO betiltása a gyakorlatban, arról műkörömépítőt kérdeztük.
A TPO betiltása kapcsán kérdeztük Bodó Lászlóné műkörömépítőt Lentiben
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap
Szeptember 1-jétől az Európai Unió teljes területén – így Magyarországon is – életbe lép a TPO betiltása. De mi az a TPO? A TPO jelentése: Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide. Ez egy fotómegkötő anyag, amelynek segítségével a műköröm zselé és gél lakk UV fény alatt megkeményedik. A kutatások szerint lehetnek ebben rákkeltő anyagok, illetve reprodukciót károsító lehet.
TPO betiltása: nem volt kellően előkészítve
Már két évtizede van a szakmában Lentiben Bodó Lászlóné Andi kéz-és lábápoló, műkörömépítő. Vele és férjével, Bodó Lászlóval, aki pedikűrözéssel foglalkozik, beszélgettünk a TPO betiltásáról.
- Azoknak az anyagoknak van TPO tartalma, amiket lámpa alá kell tenni. Amit nem kell lámpa alá tenni, mert anélkül is megköt, azokban nincsen TPO – magyarázta Bodó Lászlóné. - Tehát a körömlakkok és bizonyos műköröm alapanyagok sem tartalmazzák.
- Ezt a anyagot az EU illetékes hatósága másfél-két éve egészségre ártalmasnak találta, nem lehet használni, forgalmazni és gyártani – vette át a szót Bodó László. - Viszont azt, hogy a körmösök a meglévő TPO tartalmú készleteiket nem használhatják fel, nem volt tisztázott, csak most az utóbbi hetekben derült ki, hogy a szalonokból ezeknek mennie kell.
Van más alternatíva
Bodó Lászlóné hozzátette, hogy miután ez világossá vált, a maradék TPO-s alapanyagokat el is vitte az üzletből, felelős szolgáltatóként nem is tehet másként, minthogy betartja a szabályokat vendégei és saját érdekében. Viszont így újra kellett vásárolni az őszi színeket más típusú termékekből.
- Emiatt szerencsésebb lett volna, ha adnak nekünk kifutási időt a TPO-s termékek használatára, mert hirtelenjében nehezen szereztük be a TPO mentes anyagokat – magyarázta, viszont hozzátette, hogy fennakadás nincs, hisz széles a választék TPO mentes géllakk és műkörömhöz használt termékek terén, bár az is elmondható, hogy a forgalmazók még augusztusban is igyekeztek akciókkal túladni a még raktáron lévő TPO-t tartalmazó alapanyagokon.
Mit gondolnak a vendégek?
A házaspár azt mondja, hogy a vendégek legtöbbje nem is tud erről a döntésről, úgyhogy nem okozott riadalmat, viszont felvilágosítják őket a változásról.
Mi lesz a megmaradt készletekkel?
Andi azt is elmondta, hogy van egy cég, amely visszaveszi a vállalkozóktól a megmaradt termékeket meghatározott összegért, ami a cégnél levásárolható.
Ezek a színek hódítanak ősszel
Az idei őszi körmös trendekről is kérdeztük Bodó Lászlónét.
- Pasztellszínekkel készülök és tökszínekkel, mint a sárga, narancssárga, aranybarna, barna, általában ezeket keresik. A díszítés már kevésbé divat, most inkább a minimál dizájn van előtérben, ami elegáns. Formákban is inkább a természetességet igénylik, mikor a műköröm is úgy néz ki, mint a természetes köröm, de szükség van a megerősítésére. Viszont van igény az extrémre is, mind hosszúságban, mind díszítésben, de nem ez az általános - zárta szavait.