Totó és liliputi barátai

2 órája

Ez a zalai celebet mindenki ismeri - videóinak nézettségét a legnagyobb sztárok is megirigyelhetnék

Címkék#Totó#Balatoni Madárpark#hattyú#Cserszegtomaj

Van, aki nem ismeri Totót? Ő az a hattyú, aki úgy jár-kel gazdája nyomában, mintha ő maga is ember lenne, sőt, a közösségi oldalakon megjelent videós szerepléseinek nézettségét a legnagyobb sztárok is megirigyelhetnék. Ám bármennyire is népszerű a Balatoni Madárpark különleges lakója, rajta kívül is vannak megismerésre érdemes állatok.

Keszey Ágnes
Ez a zalai celebet mindenki ismeri - videóinak nézettségét a legnagyobb sztárok is megirigyelhetnék

Ritkaság a fekete hattyú, de Cserszegtomajon látható.

Forrás: Balatoni Madárpark közösségi oldala

Valamivel több mint egy éve nyílt meg a Balatoni Madárpark Cserszegtomajon, mely nevével ellentétben a madarak mellett más állatoknak is otthont ad. Totó népszerűségét ugyan nem éri el, de ismerjük el, látványában különlegesebb a fekete hattyú, mely ritkaságnak számít hazánkban. A szárnyasok mellett liliputi négylábúak is várják a vendégeket. Itt él például Cinege, aki nem madár, hanem alpaka, és bohókás frizurájával mosolyt csal mindenki arcára. Az extra mini törpe kecskék pedig annyira újak, hogy még nevük sincs – ezért aztán a Balatoni Madárpark közösségi oldalán a látogatók javaslatát várják, hogyan szólítsák őket. 

Totó
Totó és madártársai mellett más állatok is élnek parkban. Névre várnak az extra mini törpekecskék. Fotó: Balatoni Madárpark közösségi oldala

Még több érdekesség a madárparkról.

 

 

