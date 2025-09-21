2 órája
Ez a zalai celebet mindenki ismeri - videóinak nézettségét a legnagyobb sztárok is megirigyelhetnék
Van, aki nem ismeri Totót? Ő az a hattyú, aki úgy jár-kel gazdája nyomában, mintha ő maga is ember lenne, sőt, a közösségi oldalakon megjelent videós szerepléseinek nézettségét a legnagyobb sztárok is megirigyelhetnék. Ám bármennyire is népszerű a Balatoni Madárpark különleges lakója, rajta kívül is vannak megismerésre érdemes állatok.
Ritkaság a fekete hattyú, de Cserszegtomajon látható.
Forrás: Balatoni Madárpark közösségi oldala
Valamivel több mint egy éve nyílt meg a Balatoni Madárpark Cserszegtomajon, mely nevével ellentétben a madarak mellett más állatoknak is otthont ad. Totó népszerűségét ugyan nem éri el, de ismerjük el, látványában különlegesebb a fekete hattyú, mely ritkaságnak számít hazánkban. A szárnyasok mellett liliputi négylábúak is várják a vendégeket. Itt él például Cinege, aki nem madár, hanem alpaka, és bohókás frizurájával mosolyt csal mindenki arcára. Az extra mini törpe kecskék pedig annyira újak, hogy még nevük sincs – ezért aztán a Balatoni Madárpark közösségi oldalán a látogatók javaslatát várják, hogyan szólítsák őket.
Még több érdekesség a madárparkról.