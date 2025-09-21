Ez a zalai celebet mindenki ismeri - videóinak nézettségét a legnagyobb sztárok is megirigyelhetnék

Valamivel több mint egy éve nyílt meg a Balatoni Madárpark Cserszegtomajon, mely nevével ellentétben a madarak mellett más állatoknak is otthont ad. Totó népszerűségét ugyan nem éri el, de ismerjük el, látványában különlegesebb a fekete hattyú, mely ritkaságnak számít hazánkban. A szárnyasok mellett liliputi négylábúak is várják a vendégeket. Itt él például Cinege, aki nem madár, hanem alpaka, és bohókás frizurájával mosolyt csal mindenki arcára. Az extra mini törpe kecskék pedig annyira újak, hogy még nevük sincs – ezért aztán a Balatoni Madárpark közösségi oldalán a látogatók javaslatát várják, hogyan szólítsák őket.

Totó és madártársai mellett más állatok is élnek parkban. Névre várnak az extra mini törpekecskék. Fotó: Balatoni Madárpark közösségi oldala

