Melyik tök vagy te? – Csillagjegyed elárulja az őszi kedvencedet

Az ősz beköszöntével a kertekben és piacokon ismét a tököké a főszerep, és a narancssárga, kerek vagy akár színes változatok garantáltan mindenkit mosolyra fakasztanak. Most megmutatjuk, melyik tök illik leginkább a csillagjegyedhez – de ne aggódj, ha nem hiszel az asztrológiában, így is találsz majd érdekes és inspiráló ötleteket a szezonra.

Vajon melyik tök illik leginkább a csillagjegyedhez? Ha nem hiszel az asztrológiában,akkor is találsz majd érdekes és inspiráló ötleteket a szezonra.

Fotó: Ali CAN / Forrás: Getty Images

Tök jó tudnivalók: egyáltalán hány fajta tök létezik?

Bár a tök gyümölcsként is ismert, a zöldségek családjába tartozik, és rengeteg fajtája van. De vajon hányféle tök létezik? A válasz: körülbelül 100–150 fajta, amelyek különböző formában, színben és méretben várják, hogy az őszi szezonban a konyhánkba vagy a dekorációinkba kerüljenek.

A tök Közép-Amerikából és Mexikóból származik, innen terjedt el a világ minden tájára. Észak-Amerikában a tököket két nagy csoportba sorolják: nyári és téli tökök. A különbség az érésük idejében rejlik. A nyári tököket akkor szedik és használják fel, amikor még frissek, éretlenek. Ezzel szemben a téli tökök hosszabb ideig érnek, és általában sokáig eltarthatóak. Ezért ideálisak sütéshez, tökpite készítéséhez vagy tartósításra, hiszen még hetek múlva is felhasználhatók a konyhában.

Tökkelütött, tökfilkó, tökfej: Vízöntő, Ikrek, Nyilas?

Kos – Mély narancssárga-piros tök, mert szereti a kihívásokat és a dinamikus formákat. A Kos vitathatatlanul a legenergikusabb az összes csillagjegy közül, és nem fél keményen dolgozni és játszani. A csillagjegy merész és kalandvágyó szelleméhez illik az a tök, amelynek tüzes, narancsvörös színe van.

Bika – Hokkaido tök, amely édes, kényelmes, és stabil ízeket rejt. A Bika napjegyűek értékelik az élet finomabb dolgait, ami számukra gyakran egy kivételes étkezést jelent, majd egy még finomabb desszertet. A Hokkaido tök szép, de egyben stabil jellegű is – akárcsak a Bika energiája.

Ikrek – Kétszínű tök, mert az Ikrek jegyet kettős jegyként ismerik, és ehhez a tökökhez hasonlóan két különböző szín és íz keverékét értékelik. Ezek a tökök változatos, játékos és kreatív színmintázatot mutathatnak.