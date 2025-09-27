szeptember 27., szombat

Tök jó tudnivalók

2 órája

Melyik tök vagy te? – Csillagjegyed elárulja az őszi kedvencedet

Címkék#tök#asztrológia#őszi szezon#horoszkóp#csillagjegy

Itt az ősz, és a tökszezon! Lássuk, milyen tök lenne ideális választás a csillajegyek szülöttei számára? Persze, ha kevésbé is érdekel valakit, hogy a csillagok épp miként álltak, amikor megszületett, akkor is mutatunk számára pár érdekességeket a tökökről.

Keszán-Dopita Tünde

Az ősz beköszöntével a kertekben és piacokon ismét a tököké a főszerep, és a narancssárga, kerek vagy akár színes változatok garantáltan mindenkit mosolyra fakasztanak. Most megmutatjuk, melyik tök illik leginkább a csillagjegyedhez – de ne aggódj, ha nem hiszel az asztrológiában, így is találsz majd érdekes és inspiráló ötleteket a szezonra.

tök
Vajon melyik tök illik leginkább a csillagjegyedhez? Ha nem hiszel az asztrológiában,akkor is találsz majd érdekes és inspiráló ötleteket a szezonra.
Fotó: Ali CAN / Forrás:  Getty Images

Tök jó tudnivalók: egyáltalán hány fajta tök létezik?

Bár a tök gyümölcsként is ismert, a zöldségek családjába tartozik, és rengeteg fajtája van. De vajon hányféle tök létezik? A válasz: körülbelül 100–150 fajta, amelyek különböző formában, színben és méretben várják, hogy az őszi szezonban a konyhánkba vagy a dekorációinkba kerüljenek.

A tök Közép-Amerikából és Mexikóból származik, innen terjedt el a világ minden tájára. Észak-Amerikában a tököket két nagy csoportba sorolják: nyári és téli tökök. A különbség az érésük idejében rejlik. A nyári tököket akkor szedik és használják fel, amikor még frissek, éretlenek. Ezzel szemben a téli tökök hosszabb ideig érnek, és általában sokáig eltarthatóak. Ezért ideálisak sütéshez, tökpite készítéséhez vagy tartósításra, hiszen még hetek múlva is felhasználhatók a konyhában.

@szorongokesfozok az “összerottyantjuk” játék az összes videómra vonatkozik, ha azt valaki tényleg végigissza, hősöm #sütőtökkrémleves ♬ My Songs Know What You Did In The Dark (Light Em Up) - Fall Out Boy

Tökkelütött, tökfilkó, tökfej: Vízöntő, Ikrek, Nyilas?

Kos – Mély narancssárga-piros tök, mert szereti a kihívásokat és a dinamikus formákat. A Kos vitathatatlanul a legenergikusabb az összes csillagjegy közül, és nem fél keményen dolgozni és játszani. A csillagjegy merész és kalandvágyó szelleméhez illik az a tök, amelynek tüzes, narancsvörös színe van.

Bika Hokkaido tök, amely édes, kényelmes, és stabil ízeket rejt. A Bika napjegyűek értékelik az élet finomabb dolgait, ami számukra gyakran egy kivételes étkezést jelent, majd egy még finomabb desszertet. A Hokkaido tök szép, de egyben stabil jellegű is – akárcsak a Bika energiája.

Ikrek – Kétszínű tök, mert az Ikrek jegyet kettős jegyként ismerik, és ehhez a tökökhez hasonlóan két különböző szín és íz keverékét értékelik. Ezek a tökök változatos, játékos és kreatív színmintázatot mutathatnak.

Rák – Kerek, puha sütőtök, ami otthonosságot, családi hangulatot ad. Ez a tök a teliholdra emlékeztet, és a Hold uralta Rákok értékelik mindazt, ami kissé kerek, mint az uralkodó bolygójuk.

tök
A tökből lehet leves, sütemény vagy csak mosolyt fakasztó dekoráció – és talán még a csillagjegyedhez is passzol. Fotó: Klaus Vedfelt, Forrás: Getty images

Oroszlán – Óriás tök, feltűnő és impozáns, pont mint ő maga. A királyi Oroszlánt a Nap uralja, és gyakran a fénypontja annak a helyiségnek, ahol tartózkodik – akár próbál az lenni, akár nem. A legnagyobb, napsárga tök az, ami a legjobban illik hozzá.

Szűz – Indiai törpe sütőtök (Tinda): mert kicsi, rendezett, praktikus formája illik a Szűz precíz, rendszerező természetéhez. Sokoldalú felhasználhatósága megfelel a jegy gyakorlatiasságának.

Mérleg – Kerek, esztétikus, szimmetrikus tök, ami harmonizál vele. A tökéletességre törekvés, a harmónia és a színek mind fontosak a Mérleg számára.

Skorpió – Fekete vagy sötét narancssárga tök, titokzatos, intenzív ízzel. A Skorpiók intenzív emberek, akiket gyakran megelőz a hírnevük. A sötétebb, szinte fekete tökök ijesztőek lehetnek egyesek számára, de ez egyszerűen a Skorpió típusa.

Nyilas – Spagetti tök, kalandos, utazós, olasz hangulatú, könnyen variálható. A spagettitök nevét a spagettire hasonlító szálakra szétszedhető húsáról kapta. Mivel a Nyilas napjegyűek született utazók, ezért ez a tökfajta, amely jellegzetesen hosszú indákat növeszt (3-4 métert is meghaladhatja a méretük), kifejezi ezt az életérzést.

BakButternut tök, praktikus, hosszú távon eltartható, stabil. Erről a tökfajtáról azt lehet tudni, hogy az egyik legjobb sütőtökfajta, amely téli tárolásra is tökéletes, és akár egyszerűen a padlón a folyosón is kibírja. Ez jól kifejezi a Bak jegyűek spártai körülményeket is túlélő természetét, valamint a munkában és magánéletben is tökéletességre törekvését.

Vízöntő – Kék vagy különleges formájú tök, amely egyedi, futurisztikus. A Vízöntők utálnak mindent, ami a hagyományost követi, ezért egy sima narancssárga tök egyszerűen nem való nekik. De egy kék? Pontosan ezt rendelte az orvos. A kék tökök teljesen egyediek, akárcsak a Vízöntők.

Halak – Kerek, puha, vizes hangulatú tök. A Halak napjegyűeket gyakran éterinek és a valóságunk ’fátylán’ túli dolgokhoz könnyebben hozzáférőnek írják le, emiatt ehhez a csillagjegyhez ezüstös szélű tök illik legjobban.

Akár komoly horoszkópolvasó vagy, akár csak kedveled az őszi hangulatot, egy biztos: a tök sosem tökmindegy. Lehet belőle leves, sütemény vagy mosolyt fakasztó dekoráció – és talán még a csillagjegyedhez is passzol.

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
