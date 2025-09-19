Ragasztott szépség? – A Tiktokker szerint a műszempilla, műszáj és műköröm csak önámítás (videó)

A szépségipar évek óta azt sulykolja: „az apró részletek számítanak”. A szemöldök íve, a köröm színe, az ajkak teltsége mind-mind egy üzenet és egy önkifejezési forma. Legalábbis ezt hisszük, mert közben jön egy huszonéves srác a TikTokon, és simán közli, hogy ez a három dolog senkit sem érdekel.

A videós szerint a férfiakat ez hidegen hagyja.

Fotó: Roman Samborskyi / Forrás: Shutterstock

A videó nem hosszú, de hatásos. Áhel Szebasztián három pontban csap oda a nőknek, ezek a műköröm, a szemöldök, valamint a feltöltött ajkak. A kendőzetlenül őszinte videóban egy jó adag irónia is helyet kapott, ezen pedig többen felkapták a vizet.

A videós azt kérte a TikTok felhasználóktól, hogy osszák meg véleményüket, ez pedig meg is történt. Csak úgy záporoztak a kommentek, amiből már több mint 1200 gyűjt össze. Néhányan egyetértenek a tartalomgyártóval, többen pedig dühítőnek találják ezt a hozzáállást és az ironikus hangvételt. Ön mit gondol?