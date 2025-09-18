Antibiotikum a kertből: Ne tedd tönkre a bélflórád! Így használj természetes gyógyszereket

A természetes antibiotikumok gombákból, növényekből vagy baktériumokból származó vegyületek, amelyek képesek elpusztítani vagy gátolni a baktériumok szaporodását. Sok gyógynövény és természetes anyag rendelkezik antibakteriális tulajdonságokkal, ilyen a fokhagyma, az oregánó, a méz és az echinacea, melyek nagyon hatásosak lehetnek. Szögezzük azért le, hogy a receptre felírt antibiotikumokat nem helyettesítik.

Természetes antibiotikumok például a fokhagyma, vagy a gyömbér, de az aromás növények, mint a papka és bazsalikom is hasznosak a szervezetnek

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Hogy mégis milyen gyógyító fűszerek, antibiotikum-fűszerek vannak a környezetünkben, a kiskertekben és mihez érdemes nyúlni, abban Lengyelné Csondor Katalin gyógy- és fűszernövény-termesztő, lelki terapeuta segít.

Gyógyító fűszerek és növények

- A nyárutó, kora őszi időszak nagyon fontos a télre való felkészülésben, hiszen akkor még tele vagyunk színes, bogyós gyümölcsökkel, zöld levelű növényekkel, melyek ahhoz kellenek, hogy szervezetünk táplálkozzon, feltöltődjön. Ha sikerült ezekből eltenni, akkor pótolhatjuk a hiányokat, mikor leesik az energiaszintünk – kezdte Lengyelné Csondor Katalin.

A következő napokban, igaz, még meleg várható, de közeledik a hűvösebb idő. A hideget kompenzálhatjuk meleg étellel, itallal, olyan aromás növények felhasználásával, mint például a zsálya, a rozmaring, a levendula, a menta, a citromfű és a jó magyar paprika, de még a többnyire pizzafűszerként ismert bazsalikom is hasznos, a test tisztításánál is kifejti jótékony hatását. A paprikát számos ételünkben használjuk akár szárítva, de tudunk belőle kencét, olajat készíteni, utóbbit bőrünkbe bedörzsölhetjük, illetve olajban eltéve és krémként is remek a paprika. A szárított zöld növényekből pedig főzhető tea.

A kiskertek kincseit üvegbe zárva hasznosíthatjuk télen

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

– A tisztításnál vannak olyan növények, melyek már akár terápiás céllal is hasznosak – magyarázta. – Ilyen az oregánó, a körömvirág, a citromfű, ezek magas fokon tisztító hatásúak, gyulladáscsökkentők és nem utolsósorban még finom ízűek is. A C-vitamin pótlásában barátunk lehet a csipkebogyó. Forralt, hűtött vízben egy éjszakára hagyjuk állni, jólesik hozzá egy kis méz és napjában többször is fogyasztható. A csipkebogyó mellett a késő őszi időszakban lehet gyűjteni kökényt is. A petrezselyemről se feledkezzünk meg, jó ásványianyag-hordozó, citrommal és a természetes antibiotikum fokhagymával elegyítve érdekes ízű szörp készíthető belőle, aminek szintén tisztító hatása van.