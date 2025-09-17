13 perce
Veszélyes mogyorókrémet hívtak vissza - adta ki a figyelmeztetést a Fogyasztóvédelem
Egy népszerű élelmiszerrel kapcsolatban adott ki riasztást a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A termékvisszahívást azért kezdeményezték, mert a mogyorókrém rejtett allergéneket tartalmaz.
Termékvisszahívást rendeltek el egy Törökországból származó mogyorókrémre, miután az ételben nem jelölt allergéneket, földimogyorót, pisztáciát és mandulát találtak. A probléma nem csak külföldet érinti, hiszen egy német importőrön keresztül a termék Magyarországra is eljutott.
Melyik terméket érinti a termékvisszahívás?
- Termék megnevezése: Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi /Gourmet Celebi mogyorókrém
- Márka: Gourmet Celebi
- Kiszerelés: 300.0 g
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Arman Èlker Kft. ), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.
- írja hivatalos weboldalán az NKFH.
A hatóság továbbá arra kéri a fogyasztókat, hogy akik vásároltak a termékből, kerüljék annak fogyasztását. A mogyorófélékre érzékenyeknél súlyos allergiás reakciókat válthat ki, amennyiben a szervezetükbe kerül az étel. Az NKFH folyamatosan ellenőrzi a visszahívási folyamatot, beleértve a kivont termékek megsemmisítését és elszállítását is.