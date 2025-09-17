Veszélyes mogyorókrémet hívtak vissza - adta ki a figyelmeztetést a Fogyasztóvédelem

Termékvisszahívást rendeltek el egy Törökországból származó mogyorókrémre, miután az ételben nem jelölt allergéneket, földimogyorót, pisztáciát és mandulát találtak. A probléma nem csak külföldet érinti, hiszen egy német importőrön keresztül a termék Magyarországra is eljutott.

Nem jelzett allergének miatt adták ki a termékvisszahívást.

Fotó: banu sevim / Forrás: Shutterstock

Melyik terméket érinti a termékvisszahívás?

Termék megnevezése: Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi /Gourmet Celebi mogyorókrém

Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi /Gourmet Celebi mogyorókrém Márka: Gourmet Celebi

Gourmet Celebi Kiszerelés: 300.0 g

Aki vásárolt a termékből, semmiképp se fogyasszon belőle!

Forrás: NKFH

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Arman Èlker Kft. ), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.

- írja hivatalos weboldalán az NKFH.

A hatóság továbbá arra kéri a fogyasztókat, hogy akik vásároltak a termékből, kerüljék annak fogyasztását. A mogyorófélékre érzékenyeknél súlyos allergiás reakciókat válthat ki, amennyiben a szervezetükbe kerül az étel. Az NKFH folyamatosan ellenőrzi a visszahívási folyamatot, beleértve a kivont termékek megsemmisítését és elszállítását is.