Ha vettél ilyet a boltban, az egészséged érdekében jobb, ha nem használod el

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogysztóvédelmi Hatóság (NKFH) hivatalos weboldalán arról tájékoztatott, hogy az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján nem engedélyezett rodamin B színezéket mutattak ki egy indiai curryporban - írja a vaol.hu. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. A Mild Madras Curry Powder elnevezésű fűszer 100 grammos kiszereléséről van szó, az NKFH a termékvisszahívás mellett döntött.

Termékvisszahívás: felhívták a figyelmet, hogy a képen látható termékből senki ne fogyasszon

Forrás: NKFH

A termékvisszahívás okáról bővebben a vaol.hu-n olvashat.