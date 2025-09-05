Termékvisszahívás
1 órája
Ha vettél ilyet a boltban, az egészséged érdekében jobb, ha nem használod el
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogysztóvédelmi Hatóság (NKFH) hivatalos weboldalán arról tájékoztatott, hogy az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján nem engedélyezett rodamin B színezéket mutattak ki egy indiai curryporban - írja a vaol.hu. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. A Mild Madras Curry Powder elnevezésű fűszer 100 grammos kiszereléséről van szó, az NKFH a termékvisszahívás mellett döntött.
A termékvisszahívás okáról bővebben a vaol.hu-n olvashat.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre