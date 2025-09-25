Csokimániások, vigyázat! Rovarmaradványokat találtak ebben a termékben

Két népszerű csokoládéra adtak ki termékvisszahívást, hiszen a vizsgálatok során kiderült, hogy rovarszármazékot, egészen pontosan molylepkemaradványokat tartalmaz.

Kétféle csokoládéra adtak ki termékvisszahívást.

Fotó: Leszek Kobusinski / Forrás: Shutterstock

Melyik édességeket érinti a termékvisszahívás?

Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés meggy 75 g,

Real Nature étcsokoládés meggy 75 g, Minőségmegőrzési idő: 05/09/2026

05/09/2026 Forgalmazó: Real Nature Kft.

Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés mandula 75 g

Real Nature étcsokoládés mandula 75 g Minőségmegőrzési idő: 29/04/2026

29/04/2026 Forgalmazó: Real Nature Kft.

Aki vásárolt a termékből, semmiképp se fogyassza el!

Forrás: NKFH

A Real Nature Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

- fogalmazott hivatalos oldalán az NKFH.

Az NKFH nyomon követi, hogy mi lesz a visszahívott termékek további sorsa, így kontrollálják az elszállítást és a megsemmisítést is.