szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+19
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termékvisszahívás

1 órája

Csokimániások, vigyázat! Rovarmaradványokat találtak ebben a termékben

Címkék#csokoládé#NKFH#rovar#molylepke#termékvisszahívás#moly

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hivatalos oldalán tájékoztatta a vásárlókat, hogy rovarszennyezettség miatt kivonták a forgalomból a népszerű édességeket. A termékvisszahívás két fajta csokoládét érint.

Zaol.hu

Két népszerű csokoládéra adtak ki termékvisszahívást, hiszen a vizsgálatok során kiderült, hogy rovarszármazékot, egészen pontosan molylepkemaradványokat tartalmaz.

Kétféle csokoládéra adtak ki termékvisszahívást.
Kétféle csokoládéra adtak ki termékvisszahívást.
Fotó: Leszek Kobusinski / Forrás:  Shutterstock

Melyik édességeket érinti a termékvisszahívás?

  • Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés meggy 75 g,
  • Minőségmegőrzési idő: 05/09/2026
  • Forgalmazó: Real Nature Kft.

 

  • Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés mandula 75 g
  • Minőségmegőrzési idő: 29/04/2026
  • Forgalmazó: Real Nature Kft.
Aki vásárolt a termékből, semmiképp se fogyassza el!
Aki vásárolt a termékből, semmiképp se fogyassza el!
Forrás: NKFH

A Real Nature Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. 

- fogalmazott hivatalos oldalán az NKFH.

Az NKFH nyomon követi, hogy mi lesz a visszahívott termékek további sorsa, így kontrollálják az elszállítást és a megsemmisítést is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu