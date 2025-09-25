1 órája
Csokimániások, vigyázat! Rovarmaradványokat találtak ebben a termékben
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hivatalos oldalán tájékoztatta a vásárlókat, hogy rovarszennyezettség miatt kivonták a forgalomból a népszerű édességeket. A termékvisszahívás két fajta csokoládét érint.
Két népszerű csokoládéra adtak ki termékvisszahívást, hiszen a vizsgálatok során kiderült, hogy rovarszármazékot, egészen pontosan molylepkemaradványokat tartalmaz.
Melyik édességeket érinti a termékvisszahívás?
- Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés meggy 75 g,
- Minőségmegőrzési idő: 05/09/2026
- Forgalmazó: Real Nature Kft.
- Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés mandula 75 g
- Minőségmegőrzési idő: 29/04/2026
- Forgalmazó: Real Nature Kft.
A Real Nature Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
- fogalmazott hivatalos oldalán az NKFH.
Az NKFH nyomon követi, hogy mi lesz a visszahívott termékek további sorsa, így kontrollálják az elszállítást és a megsemmisítést is.