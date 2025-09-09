szeptember 9., kedd

Ádám névnap

25°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Grafikusok figyelem!

1 órája

Már várják a zalai falu új településarculatának ötleteit!

Címkék#Csáford#táblarendszer pályázat#arculattervezés#utcatábla#arculati kézikönyv

Ahogy Csáfordra érkezünk, hamarosan nemcsak a táj, hanem az új vizuális arculat is fogad majd bennünket. A most meghirdetett településarculat és táblarendszer tervezés pályázat célja, hogy a falu friss, egységes és szerethető külsőt kapjon.

Mészáros Annarózsa

A Csáfordért Alapítvány izgalmas felhívással fordul mindazokhoz, akik kreatív ötletekkel és szakmai tudással járulnának hozzá a falu jövőjéhez. A településarculat és táblarendszer tervezése pályázat célja, hogy Zalaszentgrót – Csáford egységes, modern, ugyanakkor hagyománytisztelő arculatot kapjon: új utcatáblákkal, házszámokkal, üdvözlő- és információs táblákkal.

településarculat és táblarendszer tervezés Csáfordon
Új arculatot kap Csáford – pályázat indul a településarculat és táblarendszer tervezésére
Forrás:  Getty Images

Az elképzelés nem csupán praktikus, hanem esztétikai és közösségi jelentőséggel is bír: a település értékeit, népművészeti motívumait és természeti szépségeit olyan formában kell megjeleníteni, amely egyszerre időtálló, letisztult és könnyen felismerhető.

Kik pályázhatnak a településarculat és táblarendszer tervezésen?

A lehetőség nyitva áll mindenki előtt, aki rendelkezik a szükséges szakmai háttérrel: egyéni alkotók, grafikusok, formatervezők, tervezőcsapatok vagy más kreatív szakemberek egyaránt jelentkezhetnek. A lényeg, hogy a pályázó képes legyen a teljes koncepciót magas minőségben megvalósítani – a tervezéstől egészen a kivitelezési javaslatig.

Milyen táblák készülnek?

Az új arculati rendszer részeként többféle táblatípus születik:

  • Utcatáblák – egységes tipográfiával és a falu címerével.
  • Házszámtáblák – egyszerű, de arculatba illeszkedő formában.
  • Üdvözlőtáblák – látványos megoldásokkal, akár díszkivilágítással és zöldfelülettel kiegészítve.
  • Irányító- és információs táblák – amelyek a látnivalókhoz, helyi vállalkozásokhoz és borászatokhoz vezetik a látogatókat.

A tervezésnél kiemelt szempont a tartósság, a fenntarthatóság és az, hogy a rendszer moduláris legyen, így később is bővíthető maradjon.

Mit várnak el a pályázóktól?

A pályaműveknek egyszerre kell lenyűgözőnek és praktikusnak lenniük. A zsűri többek között az esztétikumot, a kreativitást, az olvashatóságot, a fenntarthatósági szempontokat és a kivitelezhetőséget értékeli majd. Fontos, hogy a tervek könnyen illeszkedjenek Csáford karakteréhez, miközben modern és időtálló megoldásokat kínálnak.

A pályázat menete és díjazás

A pályázatokat 2026. január 3-ig lehet beadni elektronikus úton. A beérkezett munkák közül először a szakmai zsűri válogat, majd a falu lakói szavazással döntik el, melyik terv valósul meg.

A legjobbakat komoly pénzdíj várja:

1. helyezett: 500.000 Ft

2. helyezett: 250.000 Ft

3. helyezett: 100.000 Ft

Ez a pályázat nem csupán egy tervezési feladat: igazi lehetőség arra, hogy a nyertes munkák hosszú évekre meghatározzák Csáford arculatát, és a falu mindennapjainak részévé váljanak. Aki tehát szeretne maradandót alkotni, most ragyogó alkalmat kapott erre.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu