Már várják a zalai falu új településarculatának ötleteit!

A Csáfordért Alapítvány izgalmas felhívással fordul mindazokhoz, akik kreatív ötletekkel és szakmai tudással járulnának hozzá a falu jövőjéhez. A településarculat és táblarendszer tervezése pályázat célja, hogy Zalaszentgrót – Csáford egységes, modern, ugyanakkor hagyománytisztelő arculatot kapjon: új utcatáblákkal, házszámokkal, üdvözlő- és információs táblákkal.

Új arculatot kap Csáford – pályázat indul a településarculat és táblarendszer tervezésére

Forrás: Getty Images

Az elképzelés nem csupán praktikus, hanem esztétikai és közösségi jelentőséggel is bír: a település értékeit, népművészeti motívumait és természeti szépségeit olyan formában kell megjeleníteni, amely egyszerre időtálló, letisztult és könnyen felismerhető.

Kik pályázhatnak a t elepülésarculat és táblarendszer tervezésen ?

A lehetőség nyitva áll mindenki előtt, aki rendelkezik a szükséges szakmai háttérrel: egyéni alkotók, grafikusok, formatervezők, tervezőcsapatok vagy más kreatív szakemberek egyaránt jelentkezhetnek. A lényeg, hogy a pályázó képes legyen a teljes koncepciót magas minőségben megvalósítani – a tervezéstől egészen a kivitelezési javaslatig.

Milyen táblák készülnek?

Az új arculati rendszer részeként többféle táblatípus születik:

Utcatáblák – egységes tipográfiával és a falu címerével.

Házszámtáblák – egyszerű, de arculatba illeszkedő formában.

Üdvözlőtáblák – látványos megoldásokkal, akár díszkivilágítással és zöldfelülettel kiegészítve.

Irányító- és információs táblák – amelyek a látnivalókhoz, helyi vállalkozásokhoz és borászatokhoz vezetik a látogatókat.

A tervezésnél kiemelt szempont a tartósság, a fenntarthatóság és az, hogy a rendszer moduláris legyen, így később is bővíthető maradjon.

Mit várnak el a pályázóktól?

A pályaműveknek egyszerre kell lenyűgözőnek és praktikusnak lenniük. A zsűri többek között az esztétikumot, a kreativitást, az olvashatóságot, a fenntarthatósági szempontokat és a kivitelezhetőséget értékeli majd. Fontos, hogy a tervek könnyen illeszkedjenek Csáford karakteréhez, miközben modern és időtálló megoldásokat kínálnak.

A pályázat menete és díjazás

A pályázatokat 2026. január 3-ig lehet beadni elektronikus úton. A beérkezett munkák közül először a szakmai zsűri válogat, majd a falu lakói szavazással döntik el, melyik terv valósul meg.