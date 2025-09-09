1 órája
Már várják a zalai falu új településarculatának ötleteit!
Ahogy Csáfordra érkezünk, hamarosan nemcsak a táj, hanem az új vizuális arculat is fogad majd bennünket. A most meghirdetett településarculat és táblarendszer tervezés pályázat célja, hogy a falu friss, egységes és szerethető külsőt kapjon.
A Csáfordért Alapítvány izgalmas felhívással fordul mindazokhoz, akik kreatív ötletekkel és szakmai tudással járulnának hozzá a falu jövőjéhez. A településarculat és táblarendszer tervezése pályázat célja, hogy Zalaszentgrót – Csáford egységes, modern, ugyanakkor hagyománytisztelő arculatot kapjon: új utcatáblákkal, házszámokkal, üdvözlő- és információs táblákkal.
Az elképzelés nem csupán praktikus, hanem esztétikai és közösségi jelentőséggel is bír: a település értékeit, népművészeti motívumait és természeti szépségeit olyan formában kell megjeleníteni, amely egyszerre időtálló, letisztult és könnyen felismerhető.
Kik pályázhatnak a településarculat és táblarendszer tervezésen?
A lehetőség nyitva áll mindenki előtt, aki rendelkezik a szükséges szakmai háttérrel: egyéni alkotók, grafikusok, formatervezők, tervezőcsapatok vagy más kreatív szakemberek egyaránt jelentkezhetnek. A lényeg, hogy a pályázó képes legyen a teljes koncepciót magas minőségben megvalósítani – a tervezéstől egészen a kivitelezési javaslatig.
Milyen táblák készülnek?
Az új arculati rendszer részeként többféle táblatípus születik:
- Utcatáblák – egységes tipográfiával és a falu címerével.
- Házszámtáblák – egyszerű, de arculatba illeszkedő formában.
- Üdvözlőtáblák – látványos megoldásokkal, akár díszkivilágítással és zöldfelülettel kiegészítve.
- Irányító- és információs táblák – amelyek a látnivalókhoz, helyi vállalkozásokhoz és borászatokhoz vezetik a látogatókat.
A tervezésnél kiemelt szempont a tartósság, a fenntarthatóság és az, hogy a rendszer moduláris legyen, így később is bővíthető maradjon.
Mit várnak el a pályázóktól?
A pályaműveknek egyszerre kell lenyűgözőnek és praktikusnak lenniük. A zsűri többek között az esztétikumot, a kreativitást, az olvashatóságot, a fenntarthatósági szempontokat és a kivitelezhetőséget értékeli majd. Fontos, hogy a tervek könnyen illeszkedjenek Csáford karakteréhez, miközben modern és időtálló megoldásokat kínálnak.
A pályázat menete és díjazás
A pályázatokat 2026. január 3-ig lehet beadni elektronikus úton. A beérkezett munkák közül először a szakmai zsűri válogat, majd a falu lakói szavazással döntik el, melyik terv valósul meg.
A legjobbakat komoly pénzdíj várja:
1. helyezett: 500.000 Ft
2. helyezett: 250.000 Ft
3. helyezett: 100.000 Ft
Ez a pályázat nem csupán egy tervezési feladat: igazi lehetőség arra, hogy a nyertes munkák hosszú évekre meghatározzák Csáford arculatát, és a falu mindennapjainak részévé váljanak. Aki tehát szeretne maradandót alkotni, most ragyogó alkalmat kapott erre.