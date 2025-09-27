szeptember 27., szombat

Mozgás, mozgás, mozgás

2 órája

Ez a legjobb a szívbetegségek ellen! (galéria, videó)

Az Idősek hónapja rendezvénysorozat keretében negyedik alkalommal rendezték meg Zalaegerszegen a „Tekerj a Szívedért” kerékpáros túrát, amelyhez közel 150 résztvevő csatlakozott. A Dísz téren gyülekezőket Gecse Péter alpolgármester és dr. Németh Barnabás, a Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület elnöke köszöntötte.

Jóna István
Fotó: Pezzetta Umberto

A program 2021-ben indult a szív világnapjához kapcsolódva, azóta minden évben az egészséges életmód, a testmozgás és a közösségi élmény áll a középpontban. Az idei túra Kávásig vezetett, amely oda-vissza 25 kilométert jelentett.

Dr. Németh Barnabás hangsúlyozta: Magyarországon az emberek fele nem mozog rendszeresen, és minden negyedik honfitárs túlsúlyos. Európai összevetésben ezzel férfiaknál a második, összességében a harmadik helyet foglaljuk el. Ezért is kiemelten fontos a mozgás népszerűsítése, hiszen a rendszeres kerékpározás hozzájárul a mozgásszervi és szív-érrendszeri betegségek megelőzéséhez.

Tekerj a szívedért program

Fotók: Pezzetta Umberto

A programhoz gyermekrajz-pályázat is kapcsolódott „Két keréken a család” címmel, amelynek alkotásait rögtönzött kiállításon mutatták be a Dísz téren, a fiatal résztvevők ajándékot is kaptak. A rendezvény célja az új kerékpárutak népszerűsítése mellett annak bemutatása, hogy a kerékpározás nem csupán közlekedési forma, hanem kiváló kardiósport- mondta el Vidovicsné Bene Erzsébet, a Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület  alelnöke. 

A kerékpáros túra lebonyolítását a Zalai Teker(g)ők, a rendőrség, a polgárőrség és a Kertvárosi Drónos Egyesület is segítette.

 

 

