Ez a legjobb a szívbetegségek ellen! (galéria, videó)

A program 2021-ben indult a szív világnapjához kapcsolódva, azóta minden évben az egészséges életmód, a testmozgás és a közösségi élmény áll a középpontban. Az idei túra Kávásig vezetett, amely oda-vissza 25 kilométert jelentett.

Dr. Németh Barnabás hangsúlyozta: Magyarországon az emberek fele nem mozog rendszeresen, és minden negyedik honfitárs túlsúlyos. Európai összevetésben ezzel férfiaknál a második, összességében a harmadik helyet foglaljuk el. Ezért is kiemelten fontos a mozgás népszerűsítése, hiszen a rendszeres kerékpározás hozzájárul a mozgásszervi és szív-érrendszeri betegségek megelőzéséhez.