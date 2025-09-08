1 órája
Te nekem, én neked
Ha felépül végül a házunk – így, jövő időre szólóan énekelte tele áthallással fél évszázada, 1975-ben a Fonográf együttes. A Bródy-Szörényi szerzápáros dala a Na, mi újság, Wágner úr? című album utolsó, 11. szerzeménye olyan slágerek társaságában, mint amilyen az Élj boldogan vagy az Egy boldog dal. A melódiák - patetikusan fogalmazva - egy szebb (, boldogabb) jövő reményét vetítik előre, ahol az új otthon jelenti az álmok megvalósulását, a stabilitást. Sokan vágytunk erre egykoron. Akárcsak mostanság amikor indul az új otthonteremtési program.
Az effajta inspiráló és felemelő érzésre kétszer is alkalmuk adódott sokaknak. Először a hatvanas években, majd három évtizeddel később a rendszerváltáskor. Ahogy nekünk magyarázták: 1962-ben leraktuk a szocializmus alapjait, amit hittünk is meg nem is. Az egyeduralkodó párt határozatban rögzítette: a fundamentum után „jön a fejlett szocialista társadalom építése". Ez azonban soha nem valósult meg, ellentétben azzal, aminek az áldását a saját bőrünkön éreztük a kilencvenes években az első szabad választásokkal.
Sokunknak e két időpont két új ház építésének az élményét hozhatta magával. A nyitány a tomboló diktatúra idejére esett, bár az akkori politikai viszonyok nemigen foglalkoztattak bennünket, annál inkább kamaszkorunk örömei és nyűgei kötötték le napjainkat. A család felnőtt tagjainak a lázas ténykedése, ahogy a régi roskadozó agyagfalakat lebontották, s helyükre újakat emeltek
Ekkor már túl vagyunk a szalmatetős, agyagfalú, döngölt padlózatú házak korszakán. Hogy milyen lehetett az élet a füstös konyhás otthonokban, abba az egerszegi falumúzeum kínál betekintést. (amikor iskolát váltottunk - általánosból a gimnáziumba kerültünk. ) A korszakra jellemző hiánygazdálkodás nyilván minket is megérintett. Egyedül, amiben bőviben voltunk a Mura mentén, az ártér Istenadta természeti kincse: a kavics és a homok. A sebes folyású határfolyó az osztrák Alpok kőzeteiből mosta ki hasznos hordalékát, s terítette szét nálunk. A parton Szerdahelynél és Letenyénél egy-két ásónyom után minden gond nélkül hozzájutottunk e fontos építőanyaghoz. De kellett cement is a betonozáshoz, aminek a beszerzése olykor lehetetlennek bizonyult. Órákig sorban álltunk érte a letenyei TÜZÉP-telepen, ám mire az elosztó színe elé értünk, a (porított) portlandból az utolsó zsák is elfogyott. Nincs mást tenni, mint irány lovaskocsival a húsz kilométerre fekvő Kanizsa, ahol ugyancsak pórul jártunk. Téglához könnyebben jutottunk Molnáriban, köszönhetően az ottani égetőben dolgozó jóismerősünknek.
Na és a mesteremberek?! Kőműves, ács, asztalos csak-csak akadt, bár hónapokkal előre kellett egyezkednünk velük, s az ígéretüket hol megtartották, hol nem. A tislérek közül a szerdahelyi szaki különösen ügyes volt, akit mi gyerekek azért is szerettünk, mert játékcsigát esztergált nekünk. Azt hajtottuk, pörgettük naphosszat ostorral addig, míg a madzag rojtosra nem kopott. Nem mellékesen a mester masszív, időtálló, mai napig is jó szolgálatot tévő ajtókat, ablakokat készített. Más, régi vágású szaktársai közül akadt, akinek a keze alól díszes sublót (alacsony fiókos szekrény), vagy festett sarokpad is kikerült. Egy ilyen ülő alkalmatosság a mai napig díszíti teraszomat, emlékeztetve a régi felemás időkre.
A zimmermann (faműves) sajátos, széles szájú fejszével tökéletesre faragja, formálja a tartó- és tetőgerendákat. Leginkább bükk- vagy tölgyfát használ, de a kevésbé értékesnek tartott jégerfát vagy az akácot sem veti meg. Gatter nem lévén, többemberes kézi fűrésszel darabolták, választották le a deszkákat a farönkből. A függőlegesen elhelyezett alkalmi magasított munkapadhoz több ember kellett. Ketten föntről húzták-vonták a fűrészt, s ugyanennyien lent a földön ügyeskedtek, ahogy a „Pista bácsi fűrészel" mondóka szól.
Óh, azok a keserédes hatvanas éve! Márcsak azért is mély nyomot hagytak emlékezetemben, mert a generációnk - amelyet utólag a NAGY jelzővel illetik – akkoriban váltott iskolát, általánosból a gimnáziumba kerültünk. És mi akkor építkezünk. Nemcsak mi, falu-és országszerte mások is. Helyben egymásnak segítünk kalákában - én neked, te nekem módjára. Az egykori gyakorlat hasonló a volt amerikai elnök, Jimmy Carter közvetítésével hozzánk is eljutott Házat-Hazát akcióhoz. Amit lehet, magunk oldjuk meg. Mesteremberhez, kőműveshez, ácshoz, asztaloshoz ritkán fordulunk.
Kádár-kocka… Ez volt a korszakra jellemző földszintes háztípusa: négyzetes alaprajzzal, sátortetővel, amely egészen a nyolcvanas évekig uralta a falvakat. Végre fölépült a házunk Szentmártonban, majd három évtizeddel később a másik, egészen más körülmények közepette Egerszegen. Az újrázásig sokat fejlődött az építési technológia. Most már helybe jön a beton-szivattyú; amely játszi könnyedséggel teríti szét taralmát az alapban vagy fönt a tetőn a födémnél. A kisméretű téglát vágható blokkok helyettesítik. A faablakokat rés nélkül záró műanyagok váltották föl, többrétegű üveggel. Csak győzze az ember pénzzel. És kitartással, kötélidegzettel, mert azért most sem fenékig tejföl minden…