Te nekem, én neked

Az effajta inspiráló és felemelő érzésre kétszer is alkalmuk adódott sokaknak. Először a hatvanas években, majd három évtizeddel később a rendszerváltáskor. Ahogy nekünk magyarázták: 1962-ben leraktuk a szocializmus alapjait, amit hittünk is meg nem is. Az egyeduralkodó párt határozatban rögzítette: a fundamentum után „jön a fejlett szocialista társadalom építése". Ez azonban soha nem valósult meg, ellentétben azzal, aminek az áldását a saját bőrünkön éreztük a kilencvenes években az első szabad választásokkal.

Innen indultunk. Idillinek tűnő utcarészlet a zalaegerszegi falumúzeumban

Fotó: ZH Archív

Sokunknak e két időpont két új ház építésének az élményét hozhatta magával. A nyitány a tomboló diktatúra idejére esett, bár az akkori politikai viszonyok nemigen foglalkoztattak bennünket, annál inkább kamaszkorunk örömei és nyűgei kötötték le napjainkat. A család felnőtt tagjainak a lázas ténykedése, ahogy a régi roskadozó agyagfalakat lebontották, s helyükre újakat emeltek

Ekkor már túl vagyunk a szalmatetős, agyagfalú, döngölt padlózatú házak korszakán. Hogy milyen lehetett az élet a füstös konyhás otthonokban, abba az egerszegi falumúzeum kínál betekintést. (amikor iskolát váltottunk - általánosból a gimnáziumba kerültünk. ) A korszakra jellemző hiánygazdálkodás nyilván minket is megérintett. Egyedül, amiben bőviben voltunk a Mura mentén, az ártér Istenadta természeti kincse: a kavics és a homok. A sebes folyású határfolyó az osztrák Alpok kőzeteiből mosta ki hasznos hordalékát, s terítette szét nálunk. A parton Szerdahelynél és Letenyénél egy-két ásónyom után minden gond nélkül hozzájutottunk e fontos építőanyaghoz. De kellett cement is a betonozáshoz, aminek a beszerzése olykor lehetetlennek bizonyult. Órákig sorban álltunk érte a letenyei TÜZÉP-telepen, ám mire az elosztó színe elé értünk, a (porított) portlandból az utolsó zsák is elfogyott. Nincs mást tenni, mint irány lovaskocsival a húsz kilométerre fekvő Kanizsa, ahol ugyancsak pórul jártunk. Téglához könnyebben jutottunk Molnáriban, köszönhetően az ottani égetőben dolgozó jóismerősünknek.

Na és a mesteremberek?! Kőműves, ács, asztalos csak-csak akadt, bár hónapokkal előre kellett egyezkednünk velük, s az ígéretüket hol megtartották, hol nem. A tislérek közül a szerdahelyi szaki különösen ügyes volt, akit mi gyerekek azért is szerettünk, mert játékcsigát esztergált nekünk. Azt hajtottuk, pörgettük naphosszat ostorral addig, míg a madzag rojtosra nem kopott. Nem mellékesen a mester masszív, időtálló, mai napig is jó szolgálatot tévő ajtókat, ablakokat készített. Más, régi vágású szaktársai közül akadt, akinek a keze alól díszes sublót (alacsony fiókos szekrény), vagy festett sarokpad is kikerült. Egy ilyen ülő alkalmatosság a mai napig díszíti teraszomat, emlékeztetve a régi felemás időkre.