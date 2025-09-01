Tiszta víz, tiszta jövő – megölelték a Balatont, zenével s tánccal ünnepeltek (galéria)

Augusztus 27-én a keszthelyi Libás strandon különleges ünnep zajlott: Magyarországon először tartották meg a Tavak világnapja rendezvényt, amelyet az ENSZ tavaly nyilvánított hivatalos emléknappá. Nem is lehetett volna méltóbb helyszínt találni az első alkalomnak, mint a Balatont – azt a tavat, amelyhez nemcsak a magyarok szívét köti ezer emlék, hanem amelynek védelme mindannyiunk közös jövőjéről szól. Magyarországon elsőként Keszthely adott otthont a Tavak Világkonferenciájának 1988-ban.

Pódiumbeszélgetések színesítették a programot a Tavak világnapja rendezvényen, Keszthelyen

Forrás: fenntarthatovilag.hu

Tavak Világnapja: a kezdeményezés története

Az ötlet gyökerei 2023-ig nyúlnak vissza, amikor Balatonfüreden rendezték a 19. Tavak Világkonferenciáját. A japán delegáció ekkor vetette fel, hogy a tavak is megérdemelnek egy világnapot. A gondolat mellé álltak a japán és magyar középiskolások is, akik közösen dolgoztak ki javaslatokat a tavak fenntarthatóságáért. Az ENSZ végül 2024-ben fogadta el a határozatot Balin, és augusztus 27-ét a Tavak világnapjává nyilvánította.

Fiatalok a jövőért

A keszthelyi rendezvény fókuszában a fiatalok álltak: a 13–30 éves korosztály, amely egyszerre élvezője és őrzője a Balaton szépségének. Ők beszélgettek arról, mit jelent számukra a tó, hogyan képzelik el a jövőjüket a partján, és milyen felelősségük van a fenntarthatóságban.

Panelbeszélgetések, interaktív standok, mikroszkópos vízvizsgálat és egy óriás társasjáték is segítette közelebb hozni a témát a résztvevőkhöz.

„Azért a víz az úr…” – a Balaton vízi mentő szemmel. Molnár Máté, a Keszthelyi Közhasznú Vízimentő Egyesület elnök és Puskás Ádám vízimentő tartott előadást a Balaton sajátosságairól, veszélyeiről és mentési sikersztorikat osztottak meg

Forrás: fenntarthatovilag.hu

A Balaton megölelése – az este csúcspontja

Ahogy leszállt az este, a zene és a tánc mellett elérkezett a nap legemelkedettebb pillanata: a Balaton megölelése. A résztvevők kézen fogva egy kört alkottak a tóban, miközben a „Hála” dal szólt. A vízben állva egyszerre volt jelen a közösség ereje, a természet iránti tisztelet és a jövő iránti felelősség. Olyan pillanat volt ez, amely szavak nélkül is emlékeztetett arra: a Balaton nemcsak egy tó, hanem a mindennapjaink része, a gyermekkori nyarak háttere, és egyben a jövő kulcsa.

A Balaton megölelése Keszthelyen az első Tavak világnapján

Forrás: fenntarthatovilag.hu

Ünnep és üzenet

Az este további részében DJ BenX gondoskodott a felszabadult hangulatról, de az üzenet a zene és a tánc után is velünk maradt: a tavak tisztasága, különösen a Balatoné, a mi felelősségünk is.