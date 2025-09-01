szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

25°
+24
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
I. Tavak világnapja

1 órája

Tiszta víz, tiszta jövő – megölelték a Balatont, zenével s tánccal ünnepeltek (galéria)

Címkék#Balaton megölelés#tánc#Keszthely

Augusztus 27-én Keszthelyen, a Libás strandon különleges élményben lehetett része mindenkinek, aki a Balaton partjára látogatott. Az esemény apropója az első Tavak világnapja, amelyet az ENSZ tavaly nyilvánított hivatalos emléknappá. A program középpontjában a fiatalok álltak, de az este csúcspontja kétségkívül a „Balaton megölelése” volt – egy felejthetetlen közösségi élmény a tó vizében állva.

Mészáros Annarózsa
Tiszta víz, tiszta jövő – megölelték a Balatont, zenével s tánccal ünnepeltek (galéria)

A Balaton fontosságára és szeretetére hívták fel a figyelmet

Forrás: fenntarthatovilag.hu

Augusztus 27-én a keszthelyi Libás strandon különleges ünnep zajlott: Magyarországon először tartották meg a Tavak világnapja rendezvényt, amelyet az ENSZ tavaly nyilvánított hivatalos emléknappá. Nem is lehetett volna méltóbb helyszínt találni az első alkalomnak, mint a Balatont – azt a tavat, amelyhez nemcsak a magyarok szívét köti ezer emlék, hanem amelynek védelme mindannyiunk közös jövőjéről szól. Magyarországon elsőként Keszthely adott otthont a Tavak Világkonferenciájának 1988-ban.

tavak világnapja
Pódiumbeszélgetések színesítették a programot a Tavak világnapja rendezvényen, Keszthelyen
Forrás: fenntarthatovilag.hu

Tavak Világnapja: a kezdeményezés története

Az ötlet gyökerei 2023-ig nyúlnak vissza, amikor Balatonfüreden rendezték a 19. Tavak Világkonferenciáját. A japán delegáció ekkor vetette fel, hogy a tavak is megérdemelnek egy világnapot. A gondolat mellé álltak a japán és magyar középiskolások is, akik közösen dolgoztak ki javaslatokat a tavak fenntarthatóságáért. Az ENSZ végül 2024-ben fogadta el a határozatot Balin, és augusztus 27-ét a Tavak világnapjává nyilvánította.

Fiatalok a jövőért

A keszthelyi rendezvény fókuszában a fiatalok álltak: a 13–30 éves korosztály, amely egyszerre élvezője és őrzője a Balaton szépségének. Ők beszélgettek arról, mit jelent számukra a tó, hogyan képzelik el a jövőjüket a partján, és milyen felelősségük van a fenntarthatóságban.
Panelbeszélgetések, interaktív standok, mikroszkópos vízvizsgálat és egy óriás társasjáték is segítette közelebb hozni a témát a résztvevőkhöz.

A Balaton megölelése Keszthelyen az első Tavak Világnapján
„Azért a víz az úr…”  a Balaton vízi mentő szemmel. Molnár Máté, a Keszthelyi Közhasznú Vízimentő Egyesület elnök és Puskás Ádám vízimentő tartott előadást a Balaton sajátosságairól, veszélyeiről és mentési sikersztorikat osztottak meg
Forrás: fenntarthatovilag.hu

A Balaton megölelése – az este csúcspontja

Ahogy leszállt az este, a zene és a tánc mellett elérkezett a nap legemelkedettebb pillanata: a Balaton megölelése. A résztvevők kézen fogva egy kört alkottak a tóban, miközben a „Hála” dal szólt. A vízben állva egyszerre volt jelen a közösség ereje, a természet iránti tisztelet és a jövő iránti felelősség. Olyan pillanat volt ez, amely szavak nélkül is emlékeztetett arra: a Balaton nemcsak egy tó, hanem a mindennapjaink része, a gyermekkori nyarak háttere, és egyben a jövő kulcsa.

A Balaton megölelése Keszthelyen az első Tavak Világnapján
A Balaton megölelése Keszthelyen az első Tavak világnapján
Forrás: fenntarthatovilag.hu

Ünnep és üzenet

Az este további részében DJ BenX gondoskodott a felszabadult hangulatról, de az üzenet a zene és a tánc után is velünk maradt: a tavak tisztasága, különösen a Balatoné, a mi felelősségünk is.

Az első Tavak világnapja Keszthelyen méltó kezdete volt egy új hagyományna, amely egyszerre szól az ünneplésről és a cselekvésről – hogy a jövő generációi is tiszta vízben, tiszta jövőben élhessenek.

Tavak Világnapja

Fotók: Mészáros Annarózsa

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu