Tiszta víz, tiszta jövő – megölelték a Balatont, zenével s tánccal ünnepeltek (galéria)
Augusztus 27-én Keszthelyen, a Libás strandon különleges élményben lehetett része mindenkinek, aki a Balaton partjára látogatott. Az esemény apropója az első Tavak világnapja, amelyet az ENSZ tavaly nyilvánított hivatalos emléknappá. A program középpontjában a fiatalok álltak, de az este csúcspontja kétségkívül a „Balaton megölelése” volt – egy felejthetetlen közösségi élmény a tó vizében állva.
A Balaton fontosságára és szeretetére hívták fel a figyelmet
Forrás: fenntarthatovilag.hu
Augusztus 27-én a keszthelyi Libás strandon különleges ünnep zajlott: Magyarországon először tartották meg a Tavak világnapja rendezvényt, amelyet az ENSZ tavaly nyilvánított hivatalos emléknappá. Nem is lehetett volna méltóbb helyszínt találni az első alkalomnak, mint a Balatont – azt a tavat, amelyhez nemcsak a magyarok szívét köti ezer emlék, hanem amelynek védelme mindannyiunk közös jövőjéről szól. Magyarországon elsőként Keszthely adott otthont a Tavak Világkonferenciájának 1988-ban.
Tavak Világnapja: a kezdeményezés története
Az ötlet gyökerei 2023-ig nyúlnak vissza, amikor Balatonfüreden rendezték a 19. Tavak Világkonferenciáját. A japán delegáció ekkor vetette fel, hogy a tavak is megérdemelnek egy világnapot. A gondolat mellé álltak a japán és magyar középiskolások is, akik közösen dolgoztak ki javaslatokat a tavak fenntarthatóságáért. Az ENSZ végül 2024-ben fogadta el a határozatot Balin, és augusztus 27-ét a Tavak világnapjává nyilvánította.
Fiatalok a jövőért
A keszthelyi rendezvény fókuszában a fiatalok álltak: a 13–30 éves korosztály, amely egyszerre élvezője és őrzője a Balaton szépségének. Ők beszélgettek arról, mit jelent számukra a tó, hogyan képzelik el a jövőjüket a partján, és milyen felelősségük van a fenntarthatóságban.
Panelbeszélgetések, interaktív standok, mikroszkópos vízvizsgálat és egy óriás társasjáték is segítette közelebb hozni a témát a résztvevőkhöz.
A Balaton megölelése – az este csúcspontja
Ahogy leszállt az este, a zene és a tánc mellett elérkezett a nap legemelkedettebb pillanata: a Balaton megölelése. A résztvevők kézen fogva egy kört alkottak a tóban, miközben a „Hála” dal szólt. A vízben állva egyszerre volt jelen a közösség ereje, a természet iránti tisztelet és a jövő iránti felelősség. Olyan pillanat volt ez, amely szavak nélkül is emlékeztetett arra: a Balaton nemcsak egy tó, hanem a mindennapjaink része, a gyermekkori nyarak háttere, és egyben a jövő kulcsa.
Ünnep és üzenet
Az este további részében DJ BenX gondoskodott a felszabadult hangulatról, de az üzenet a zene és a tánc után is velünk maradt: a tavak tisztasága, különösen a Balatoné, a mi felelősségünk is.
Az első Tavak világnapja Keszthelyen méltó kezdete volt egy új hagyományna, amely egyszerre szól az ünneplésről és a cselekvésről – hogy a jövő generációi is tiszta vízben, tiszta jövőben élhessenek.
Tavak VilágnapjaFotók: Mészáros Annarózsa