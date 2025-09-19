Őszi csodák Zala erdeiben és vizein: 5+1 élmény, amit nem szabad kihagyni!

Az ősz idő kellemes túrákra is csábíthatja a család apraja-nagyját, Zala pedig rendkívül gazdag érdekes geológiai képződményekben, természeti kincsekben. Néhány olyan tanösvényt és túraútvonalat ajánlunk a Nyugat-Balaton térségből, melyek gyerekek és felnőttek számára is érdekesek lehetnek.

Remek tanösvényt és túraútvonalat ajánlunk a Nyugat-balaton térségéből. Fotó: Keszey Ágnes

Csodahely a Bazalt utca

Zala megye hét csodájának egyike a Bazalt utca, ám a Kovácsi-hegy látványos területének felfedezése azért óvatosságot is igényel. A mintegy hat kilométeres szakaszt 5-15 méter magas oszlopok, üregek szegélyezik. Meredek, sziklás út a Szikla-folyosónak is nevezett Bazalt utca, mely a rejtélyes Vadlán-likhoz vezet.

A hiedelem szerint réges-rég egy leány beleszeretett egy szegény fiúba, ám a szülők nem nézték jó szemmel a bimbódzó kapcsolatot. Ármányt szőve magukhoz hívták az ifjat, akit aztán leitattak, s felbéreltek embereket, akik végeztek vele. A leány – miután ezt megtudta – elmenekült az erdő rengetegébe, s a barlangban lelt menedékre. Ettől kezdve soha, senki nem látta többé, csak szomorú éneke hallatszódott.

Dolomit tanösvény

A Keszthelyi-hegység nagyrészt dolomitból áll, ezért ez a kőzet viseli egy tanösvény nevét. A térség rendkívül gazdag élővilágáról is nevezetes: majdnem nyolcvan fokozottan védett vagy védett növény – például nőszirmok, orchideák, kökörcsinek - lakhelye, de a környék állatvilága is kiemelkedő. A Pince közből induló túraútvonal ősszel igen látványos cserszömörcés ösvénye a Fénykeresztig tartó keresztútra vezet, innen pedig a Mária-úton át a Szűz Mária szoborhoz érhetünk. Mindkét helyen lenyűgöző panoráma tárul a szemünk elé.