Őszi csodák Zala erdeiben és vizein: 5+1 élmény, amit nem szabad kihagyni!
Pele apó intelmei, a búbos vöcsök és a vízi élővilág szépsége, kócsag, vejsze és Matula kunyhója, egy csodálatos bazaltfolyosó – a Keszthely környéki erdők és vizek olyan kirándulási lehetőségeket rejtenek, melyeken sok-sok érdekességet is megtudhatunk a természetről és lakóiról. Íme, 5+1 tippünk az őszi hétvégékre – családi kirándulások mellé a ráadás egy különleges vízi élmény!
Fotó: Keszey Ágnes
Az ősz idő kellemes túrákra is csábíthatja a család apraja-nagyját, Zala pedig rendkívül gazdag érdekes geológiai képződményekben, természeti kincsekben. Néhány olyan tanösvényt és túraútvonalat ajánlunk a Nyugat-Balaton térségből, melyek gyerekek és felnőttek számára is érdekesek lehetnek.
Csodahely a Bazalt utca
Zala megye hét csodájának egyike a Bazalt utca, ám a Kovácsi-hegy látványos területének felfedezése azért óvatosságot is igényel. A mintegy hat kilométeres szakaszt 5-15 méter magas oszlopok, üregek szegélyezik. Meredek, sziklás út a Szikla-folyosónak is nevezett Bazalt utca, mely a rejtélyes Vadlán-likhoz vezet.
A hiedelem szerint réges-rég egy leány beleszeretett egy szegény fiúba, ám a szülők nem nézték jó szemmel a bimbódzó kapcsolatot. Ármányt szőve magukhoz hívták az ifjat, akit aztán leitattak, s felbéreltek embereket, akik végeztek vele. A leány – miután ezt megtudta – elmenekült az erdő rengetegébe, s a barlangban lelt menedékre. Ettől kezdve soha, senki nem látta többé, csak szomorú éneke hallatszódott.
Dolomit tanösvény
A Keszthelyi-hegység nagyrészt dolomitból áll, ezért ez a kőzet viseli egy tanösvény nevét. A térség rendkívül gazdag élővilágáról is nevezetes: majdnem nyolcvan fokozottan védett vagy védett növény – például nőszirmok, orchideák, kökörcsinek - lakhelye, de a környék állatvilága is kiemelkedő. A Pince közből induló túraútvonal ősszel igen látványos cserszömörcés ösvénye a Fénykeresztig tartó keresztútra vezet, innen pedig a Mária-úton át a Szűz Mária szoborhoz érhetünk. Mindkét helyen lenyűgöző panoráma tárul a szemünk elé.
Pele apó ösvénye
Kisgyermekes családoknak ajánljuk a Pele apó ösvény bejárását, akiket Pele Úr kísér végig az úton. Történet is kapcsolódik az úthoz: a nagy pele kisunokájából igyekszik rendes pelét faragni, és elindítani a peleélet rögös útján. Kettejükön keresztül közel negyven állomáson fedezhetik fel gyerekek és szüleik, nagyszüleik a Balatongyörök és Balatonederics közötti szakaszt, megismerve az erdő titkait, élővilágát. Az út egyébként olyan nevezetes helyekről is megközelíthető, mint a balatonedericsi Afrika-múzeum és a Csodabogyós-barlang, vagy a Bélapi-pihenő.
Búbos vöcsök tanösvény
Nyugalom, madárcsicsergés, lenyűgöző látvány: a Kis-Balatonnál, Zalavár közelében lévő Kányavári-sziget felfedezése páratlan élményt nyújt. Itt a két kilométer hosszú Búbos vöcsök tanösvényen haladhatunk végig, melynek nevéből már sejthetjük, hogy az élővilágot bemutató állomásoknak főszereplői a madarak. Persze természetes valójukban is találkozhatunk velük, ha időnként meg-megállva nyitott szemmel – és füllel figyelünk a szárnyasok lakhelyére, a tóra. Két kilátó is várja a látogatókat, melyekről a Hídvégi-tó egésze belátható. Hogy a kisgyerekeknek még nagyobb legyen az élmény, játszóeszközök is vannak a területen.
Kócsag tanösvény
Még egy madár, mely a térség jellegzetes, sőt ikonikus lakója: a kócsag. Természetes, hogy az ő nevét is viseli egy túraútvonal. Ez a fokozottan védett terület azonban csak szakvezető kíséretével járható be. A Kis-Balaton Látogatóközpontnál lehet jelentkezni a másfél kilométeres gyalogtúrára, s ugyaninnen indul a kirándulás. A Diás-szigetre, a Fekete István Emlékhelyre vezet az út. Végig járva megismerhetjük a vízi és vízközeli állat-és növényvilágot, megtudhatjuk, mik is azok a dorongutak, hogyan szorították vissza vízi bivalyokkal a csatornákban elburjánzó növényeket, mi is az a vejsze és hogyan halásztak vele, valamint, hogy kinek a nevéhez fűződik a nagy kócsag megmentése. Megelevenedik a Tüskevár, hiszen elérkezünk a Matula-kunyhóhoz, s Fekete István Kis-balatoni horgászatairól szóló levelét is elolvashatjuk.
+1: Októbertől-márciusig: kenuzás a Hévízi-csatornán
Amint majd elérkezik az október, vele együtt él az lehetőség is, hogy vízi túrára induljunk a Hévízi-csatornán. Erre ugyanis csak 2025. október 03-tól (péntek) 2026. március 15-ig (vasárnap) van lehetőség. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága koordinálja és felügyeli ezeket a vízitúrákat, de több szervező is csábítja a kenus utakra vendégeket. A különleges utak mindig egyirányúak: a Hévízi-csatorna zsilipjétől indulnak a 76-os számú főút fenékpusztai átereszéig.