2 órája
Vidám felvonulással ünnepelték a szüretet a szép zalai faluban (galéria)
A nagy napra, vagyis a múlt szombatra való készülődés már jó egy hete megkezdődött, a falu fontos pontjait humoros, közösségi életképekkel díszítették fel, amiért köszönet a kreatív csapatnak. Szombaton pedig sok porta előtt hívták fel magukra a figyelmet a családok egyedi vendégváró kirakodásai Dobronhegyen.
Dobronhegyi szüreti felvonulás
Fotó: Győrffy István
- A szüret nehéz munka volt, melynek befejeztével, ünneplésbe fogott a falu. Jókedvűen áldoztak a jó termésnek, a barátságnak, egymás segítésének. Felvonulással, bállal ünnepelték meg a nagy munka befejezését, vigadtak, jókedvűen ünnepeltek – emlékezett meg köszöntőjében a szüret derűjéről Mészáros Zsolt, Dobronhegy polgármestere. Elmondta, hogy a tavalyi jól sikerült első szüreti felvonulásukat követően elhatározták, hagyományt teremtenek, s ha tehetik, minden évben megünneplik a szüretet, felvonulással, közös vacsorával, bállal.
A közösség összefogás fontosságát, egymás segítését hangsúlyozta köszöntőjében Vígh László országgyűlési képviselő is, aki a részt vevő környező települések vezetőivel együtt kívánt sikert a falunak, majd átadta a szót a kisbírónak, Vida Botondnak, hogy ismertesse a nap programját.
Sereglettünk itt vagy kétszázan, sokan jöttek el a környékről fiatalok és idősebbek egyaránt, a traktorok feldíszített pótkocsijára pattantak, s a 14 pótkocsis szerelvény elindult a festői falu kanyargós utcáin az első megállóhelyre, a Kandikó tetején lévő Laci-hegyi utcára, Lukács Andrásék portájára, ahol a házigazdák és barátaik gazdag vendégséggel várták a közönséget. Volt itt pálinka, pogácsa, zsíros kenyér, de Pais Mónika finom - Mileji Tiborné Piri sütötte - kaláccsal is kínálta a vendégeket. Móricz László harmonikás is rázendített, csakhamar kialakult körülötte a kórus, s a nótaszó messzire szállt a Kandikó tetejéről.
Aztán csizma dobbant, szoknya perdült, a Göcseji Szegek Néptáncegyüttes tagjai ropták a táncot, s egyre magasabbra hágott a vigalom, mígnem mordult egyet az ég, megeredt az eső, ami szerencsére nem esett sokáig, nem zavarta hosszan az ünneplést, kedvét sem szegte senkinek. Sikerült az eltervezettek szerint végig ünnepelni az utcákon, majd jöhetett a vigalom, a Fantasy Duóval, szüreti bállal zárult a faluházban.
Dobronhegyi szüreti felvonulásFotók: Győrffy István
Ezt olvasta már?
Hazatérve zalai kis falunkba - érzelmes találkozás a gyönyörű vidékről elszármazottakkal (képgaléria)