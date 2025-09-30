Vidám felvonulással ünnepelték a szüretet a szép zalai faluban (galéria)

- A szüret nehéz munka volt, melynek befejeztével, ünneplésbe fogott a falu. Jókedvűen áldoztak a jó termésnek, a barátságnak, egymás segítésének. Felvonulással, bállal ünnepelték meg a nagy munka befejezését, vigadtak, jókedvűen ünnepeltek – emlékezett meg köszöntőjében a szüret derűjéről Mészáros Zsolt, Dobronhegy polgármestere. Elmondta, hogy a tavalyi jól sikerült első szüreti felvonulásukat követően elhatározták, hagyományt teremtenek, s ha tehetik, minden évben megünneplik a szüretet, felvonulással, közös vacsorával, bállal.

Ünnepséget köszöntő kompozíció színes szőlőlevelekből, kukoricából

Fotó: Győrffy István

A közösség összefogás fontosságát, egymás segítését hangsúlyozta köszöntőjében Vígh László országgyűlési képviselő is, aki a részt vevő környező települések vezetőivel együtt kívánt sikert a falunak, majd átadta a szót a kisbírónak, Vida Botondnak, hogy ismertesse a nap programját.

Sereglettünk itt vagy kétszázan, sokan jöttek el a környékről fiatalok és idősebbek egyaránt, a traktorok feldíszített pótkocsijára pattantak, s a 14 pótkocsis szerelvény elindult a festői falu kanyargós utcáin az első megállóhelyre, a Kandikó tetején lévő Laci-hegyi utcára, Lukács Andrásék portájára, ahol a házigazdák és barátaik gazdag vendégséggel várták a közönséget. Volt itt pálinka, pogácsa, zsíros kenyér, de Pais Mónika finom - Mileji Tiborné Piri sütötte - kaláccsal is kínálta a vendégeket. Móricz László harmonikás is rázendített, csakhamar kialakult körülötte a kórus, s a nótaszó messzire szállt a Kandikó tetejéről.

A szüret emlékei, darált kékszőlő

Fotó: Győrffy István

Aztán csizma dobbant, szoknya perdült, a Göcseji Szegek Néptáncegyüttes tagjai ropták a táncot, s egyre magasabbra hágott a vigalom, mígnem mordult egyet az ég, megeredt az eső, ami szerencsére nem esett sokáig, nem zavarta hosszan az ünneplést, kedvét sem szegte senkinek. Sikerült az eltervezettek szerint végig ünnepelni az utcákon, majd jöhetett a vigalom, a Fantasy Duóval, szüreti bállal zárult a faluházban.