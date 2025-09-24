Óriási szúnyogok jelentek meg Zalában: megnéztük közelebbről, nem az, aminek gondolnánk!

Több zalai településről kaptuk a hírt, hogy óriás méretű szúnyogokat látnak esténként, amelyekkel fogalmuk sincs, hogy mit csináljanak.

A Zalában is megjelent rovarok becsületes neve; lószúnyogok, amelyek nem vérszívók, hanem ártalmatlanok.

Forrás: Zalai Hírlap

Lószúnyog a becsületes nevük: nem vérszívók, hanem ártalmatlan szúnyogok

Mégis mit tegyen az egyszeri háziasszony, ha meglátja ezt a hatalmas szúnyogot? Először is: meg kell nyugodni – mondja Dr. Illyés Zoltán kutatóbiológus. A rovarok nevezéktanában, ha valami nagy méretű, sokszor „ló” előtagot kap. Így van ez a lószúnyog esetében is: valóban nagytermetűek, hosszú lábaik miatt még ijesztőbbnek tűnhetnek. Kinézetük ellenére teljesen ártalmatlanok. Sem a nőstény, sem a hím nem vérszívó: felnőtt korukban növényi nedveket szívogatnak. Lárvakorban sem a vizekhez kötődnek, hanem nedves talajban fejlődnek.

Miért ijesztőek? nagy testük van (akár 3-4 cm),

hosszú, vékony lábaik miatt sokak számára pókra emlékeztetnek,

röpképük kicsit esetlen, ezért könnyen berepülnek a lakásba.

A mostani esőzéseknek köszönhetően jelent meg belőlük több: a lószúnyog ugyanis kétnemzedékes. Tavasszal, kora nyáron, majd késő nyár–ősz elején bukkan fel egy újabb nemzedék. A nedves fűben szállnak és petéznek esténként, a lárvák pedig a fű gyökereivel táplálkoznak.

Nem kártevők, csupán esetlen mozgású, törékeny rovarok

– Fontos kiemelni: sem gazdasági, sem egészségügyi kárt nem okoznak – erősíti meg dr. Illyés Zoltán. – A lószúnyogok nem csípnek, nem szívnak vért, és az emberre nézve semmilyen veszélyt nem hordoznak. Nem szabad összekeverni őket az árvaszúnyogokkal sem, amelyekből a Balatonnál volt nagy mennyiség nyáron.

Az időjárási jelenségek magyarázzák megjelenésüket: a forró, száraz nyár után a nedves, csapadékos ősz kedvez a második nemzedéknek. Kétnemzedékes ugyanis a lószúnyog: van egy tavasz, nyár eleji és egy késő nyár, ősz eleji nemzedékük. Ha nem akarjuk, hogy berepüljenek a lakásba, érdemes betartani az alapszabályt: ne szellőztessünk égő lámpa mellett.

Hasznos szereplők a természet körforgásában

A lószúnyogokat nem üldözni kell, hanem inkább örülni nekik. A madarak számára fontos őszi táplálékot jelentenek, és mivel a repülő rovarok száma a vegyszerhasználat miatt erősen csökkent, minden egyes példányuk hozzájárul a természet egyensúlyához.