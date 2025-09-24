szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

14°
+20
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagyok, ezért félelmetesek

2 órája

Óriási szúnyogok jelentek meg Zalában: megnéztük közelebbről, nem az, aminek gondolnánk!

Címkék#lószúnyog#Dr Illyés Zoltán#Zalában#rovar

Valljuk be: egész nyáron át csak a szúnyogokat csapkodtuk. Ha meghallom a már jól ismert zümmögést, enyhén megemelkedik a vérnyomásom, a kezem viszont egészen egyértelműen. Szeptemberben azonban, a nyári invázió után hirtelen óriási szúnyogok jelentek meg. Tessék?

Keszán-Dopita Tünde

Több zalai településről kaptuk a hírt, hogy óriás méretű szúnyogokat látnak esténként, amelyekkel fogalmuk sincs, hogy mit csináljanak.

szúnyogok
A Zalában is megjelent rovarok becsületes neve; lószúnyogok, amelyek nem vérszívók, hanem ártalmatlanok.
Forrás:  Zalai Hírlap

Lószúnyog a becsületes nevük: nem vérszívók, hanem ártalmatlan szúnyogok

Mégis mit tegyen az egyszeri háziasszony, ha meglátja ezt a hatalmas szúnyogot? Először is: meg kell nyugodni – mondja Dr. Illyés Zoltán kutatóbiológus. A rovarok nevezéktanában, ha valami nagy méretű, sokszor „ló” előtagot kap. Így van ez a lószúnyog esetében is: valóban nagytermetűek, hosszú lábaik miatt még ijesztőbbnek tűnhetnek. Kinézetük ellenére teljesen ártalmatlanok. Sem a nőstény, sem a hím nem vérszívó: felnőtt korukban növényi nedveket szívogatnak. Lárvakorban sem a vizekhez kötődnek, hanem nedves talajban fejlődnek.

Miért ijesztőek? 

  • nagy testük van (akár 3-4 cm),
  • hosszú, vékony lábaik miatt sokak számára pókra emlékeztetnek,
  • röpképük kicsit esetlen, ezért könnyen berepülnek a lakásba.

A mostani esőzéseknek köszönhetően jelent meg belőlük több: a lószúnyog ugyanis kétnemzedékes. Tavasszal, kora nyáron, majd késő nyár–ősz elején bukkan fel egy újabb nemzedék. A nedves fűben szállnak és petéznek esténként, a lárvák pedig a fű gyökereivel táplálkoznak.

Nem kártevők, csupán esetlen mozgású, törékeny rovarok

– Fontos kiemelni: sem gazdasági, sem egészségügyi kárt nem okoznak – erősíti meg dr. Illyés Zoltán. – A lószúnyogok nem csípnek, nem szívnak vért, és az emberre nézve semmilyen veszélyt nem hordoznak. Nem szabad összekeverni őket az árvaszúnyogokkal sem, amelyekből a Balatonnál volt nagy mennyiség nyáron. 

Az időjárási jelenségek magyarázzák megjelenésüket: a forró, száraz nyár után a nedves, csapadékos ősz kedvez a második nemzedéknek. Kétnemzedékes ugyanis a lószúnyog: van egy tavasz, nyár eleji és egy késő nyár, ősz eleji nemzedékük. Ha nem akarjuk, hogy berepüljenek a lakásba, érdemes betartani az alapszabályt: ne szellőztessünk égő lámpa mellett.

Hasznos szereplők a természet körforgásában

A lószúnyogokat nem üldözni kell, hanem inkább örülni nekik. A madarak számára fontos őszi táplálékot jelentenek, és mivel a repülő rovarok száma a vegyszerhasználat miatt erősen csökkent, minden egyes példányuk hozzájárul a természet egyensúlyához.

„Ha tehát legközelebb egy óriási szúnyog bukkan fel az esti fényben, ne a légycsapót keressük, hanem gondoljunk arra: egy teljesen ártalmatlan, sőt hasznos rovarral van dolgunk” – foglalja össze a szakértő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu