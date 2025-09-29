szeptember 29., hétfő

A mesterséges intelligencia is őrzi emlékét

3 órája

A szilvágyi Nagy-hegy titka: vajon tényleg meteorit csapódott a zalai domboldalba? (Képgaléria)

A hely ritkaságszámba megy, a zalai több száz zárkert közül ez a szőlőhegy egyedi. Amikor arra visz az utam, s ha tehetem, felmegyek a szilvágyi Nagy-hegyre. Hogy miért? A faluból felvezető úton megkérdezem erről a mindent tudót, a mesterséges intelligenciát.

Győrffy István
A szilvágyi Nagy-hegy titka: vajon tényleg meteorit csapódott a zalai domboldalba? (Képgaléria)

A szilvágyi Nagy-hegy pincesorának eleje

Fotó: Győrffy István

- Mit tudsz a szilvágyi Nagy-hegyről? Azonnal jön is a válasz: „Úgy tűnik, hogy nincs információ a Szilvágyi Nagy-hegyről. Viszont találtam egy hasonló nevű helyet, a Nagy-Hideg-hegyet, amely a Börzsöny harmadik legmagasabb hegye 864 méteres magasságával…” - Engem csak a szilvágyi Nagy-hegy érdekel. Ne hozz elő olyan dolgot, amit nem kérdeztem… AI: „Sajnálom, de nem találtam információt a szilvágyi Nagy-hegyről…” Lehet, hogy nem jól kérdeztem. Közelítsünk másként a Nagy-hegyhez: - Tudsz a szilvágyi patkóról? A Meta AI most már képben van, azonnal jön is tőle a válasz. AI: „A szilvágyi patkó egy félköríves lejtő, amely a nevét sajátos alakjáról kapta. Egyesek becsapódási kráternek gondolták, amikor légi felvételen látták. A patkón szőlőt termesztenek. Szilvágy község határában található, Zala vármegyében, a Lenti járásban…”

a szilvágyi Nagy-hegy
Tündérkert, Pincemúzeum, hirdeti az eligazító tábla a a szilvágyi Nagy-hegyen.
Fotó: Győrffy István

A szilvágyi Nagy-hegy legendája

Ez az! Helyben vagyunk! A szilvágyi Nagy-hegynek ugyanis van egy legendája, amiről még nem bizonyosodott be, hogy népi költemény csupán, vagy valóság. A hegy patkó alakú formája valóban egy meteor becsapódásának kráterét sejteti. Ezt már repülőgépről is felfedezték, de az első katonai felmérés térképén is megrajzolták, hogy nem mindennapi formája van a hegynek. A légi felvételeket elemezve voltak olyan angol szakértők, akik valóban meteorbecsapódási kráternek gondolták a kialakult tájformát, s elnevezték Szilvágyi patkónak. Sőt, 1999-ben történt itt geológiai kutatás is, melynek dokumentumában jelezték, meteorit becsapódásból származó szemcséket találtak. Ez a jegyzőkönyv angol nyelven érkezett, mivel angol szakemberek kutattak a hegyen. Azonban később, a Magyar Állami Földtani Intézet két szakembere újabb helyszíni kutatást végzett, s a 2006-ban közzétett tanulmányukban nem igazolták vissza a korábbi állítást, „völgyfőrogyás” eredményének, s nem meteor becsapódásának írták le a patkó létrejöttét.

Matuzsálemkorú körtefák és öreg boronapincék

Azóta egy, a római-kort kutató az ezeréves iratokban olvasott arról, hogy ezen a környéken becsapódott egy meteor, az akkor élő emberek még beszéltek erről a történésről. Hogy mi az igazság valójában, ezen a jövőben is el lehet vitatkozni, az viszont mostani tény, hogy az itt megőrzött építészeti emlékek, s a még élő öreg gyümölcsfák lassan az életük végére érnek. Az öreg almafák, a matuzsálemkorú körtefák, vagy az óriás gesztenyefák elpusztulnak, s tűzifa lesz belőlük. De így járnak az öreg boronapincék is, ha nem újítják fel őket. Első itt jártamkor, aminek már jó tíz éve, ezekre a boronapincékre csodálkoztam rá, mert ők szépen sorakoztak a hegyi út mentén, fehér falaikon ragyogott a napfény, sötét árnyékként táncoltak rajtuk a fák árnyékai, amint fújta őket a szél…

a szilvágyi Nagy-hegy
23 jó állapotban lévő boronapince található a hegyen
Fotó: Győrffy István

Legutóbb, úgy három éve Németh Dezsővel a Szilvágyért Egyesület elnökével barangoltunk a hegyháton. A hegy sajátosságáról – a patkón túl - elmondta, 23 jó állapotban lévő boronapince található a hegyen, ami önmagában is igen nagy érték, de fontos volna a korábbi életérzés, a hagyományok megőrzése is. Három picéje van az önkormányzatnak, az egyikben pincemúzeum van, egy „L” alakúban galériát rendeztek be, s egyre jobban életre kel a tündérkert is.

a szilvágyi Nagy-hegy
Lassan beérik a gesztenye
Fotó: Győrffy István

Néhány öreg boronapince friss fehérségéből ítélve azt látom, hogy ezeket nemrégiben újíthatták meg. S azt is észreveszem, hogy több épületen is aládúcolták a tetőt tartó felső gerendákat, hogy ne roppanjon össze a megöregedett, megrokkant oldalfala a pincének… Megszaporodott a telkeket védő kerítések száma, de az elhagyott parcelláké is. A forró, esőtlen nyár megviselte az öreg gyümölcsfákat, melyeken mára egy szem gyümölcs sem maradt. Ami még termett, arról elrabolták a gyümölcsöt a madarak. Ők is szomjaztak, s amiben még valami nedv volt, azt leverték, szétcsipkedték. Nekik is élni kell…

a szilvágyi Nagy-hegy
A kereszt még sok-sok évig itt áll
Fotó: Győrffy István

Van azonban, ami nem nagyon változott. Most is áll és fehéren ragyog a régi boronapincék többsége. A hegyen úgy ötven pince található, amelyek fele boronafalú. Közülük két pince „L” alakú, ilyeneket máshol nem nagyon találni a zalai hegyeken. Új pince azonban nem épült egy sem. Egy-kettőt megújítottak, sőt, több építmény külsőségein is látszik, gyakran van körülöttük, s a falaikon belül is élet. „Magyar Pince, Norbi Pince” hirdetik ezek cégérei.

Áll a kereszt, amit 2019-ben állítottak a régi helyére, s közelében a földmérők magasságipont-jelző csonka gúlája is. A kérdést a több évtizede állított műszaki alkotás ébreszti bennem: használja ezt még valaki valamire? Nincs válasz…

a szilvágyi Nagy-hegy
De jó volt a pince előtti padon megpihenni!
Fotó: Győrffy István

Elmondom Péntek Katalin polgármesternek a tapasztaltakat, s főleg azt, hogy egy lélekkel sem találkoztunk a hegyen.

Kedvezőtlen változások a hegyen

– Persze, hogy nem volt kint senki, hiszen az előtte lévő hétvégén mindenütt megvolt a szüret. Igaz, nem volt benne köszönet, mert alig termett a szőlő. Az önkormányzatén is igen kevés volt, s a miénken is. Arról beszéltünk éppen a képviselőkkel, hogy az önkormányzat szőlőjét kivágjuk, s a parcellát beültetjük gyümölcsfákkal, mert a szőlőt pusztító fitoplazma miatt így nem éri meg művelni. Hiába vannak bekerítve a szőlők, a vadak így is bejárnak, s tönkre teszik a növényeket. Több az elhagyott parcella, mint a még művelt. Az utat két éve megépítettük a hegyre, az rendben van, közlekedni lehet. Termőre fordul a tündérkertünk, sőt, 2023-ban volt itt egy tündérkertek találkozója is, de ez a többéves szárazság nem használt a még fellelhető gyümölcsfáknak sem – sorolja a kedvezőtlen változásokat Szilvágy polgármestere.

a szilvágyi Nagy-hegy
A tündérkert egyik fiatal fája: Petőfi körtéje, amit a 2023-as tündérkert találkozón ültettek
Fotó: Győrffy István

Lassan beérnek a szelídgesztenyék, a fák tetején sárgálló fondorok jelzik, hamarosan megszabadulnak édes terhüktől.

Talán az utolsó nyári napsütéses délutánon barangoltunk a hegyen. Némák az elhagyott, gazt termő parcellák, amelyekből jóval többet látni, mint a leszüretelt, s még szőlőt termő kertekből. S vajon az öreg pincékben mikor szólt utoljára mulatók nótaszója?

a szilvágyi Nagy-hegy
Vajon a jövő évet végigéli-e ez a szőlőtőke?
Fotó: Győrffy István

Bár még állnak az öreg pincék – s tartsák is életben őket, amíg lehet –, az amerikai kabóca nem csak a szőlőket pusztítja el. A mesterséges intelligencia viszont mindent megőriz végtelen emlékezetében, de az már nem a valóságos világ…

A szilvágyi Öreghegyen

Fotók: Győrffy István

 

