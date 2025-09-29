- Mit tudsz a szilvágyi Nagy-hegyről? Azonnal jön is a válasz: „Úgy tűnik, hogy nincs információ a Szilvágyi Nagy-hegyről. Viszont találtam egy hasonló nevű helyet, a Nagy-Hideg-hegyet, amely a Börzsöny harmadik legmagasabb hegye 864 méteres magasságával…” - Engem csak a szilvágyi Nagy-hegy érdekel. Ne hozz elő olyan dolgot, amit nem kérdeztem… AI: „Sajnálom, de nem találtam információt a szilvágyi Nagy-hegyről…” Lehet, hogy nem jól kérdeztem. Közelítsünk másként a Nagy-hegyhez: - Tudsz a szilvágyi patkóról? A Meta AI most már képben van, azonnal jön is tőle a válasz. AI: „A szilvágyi patkó egy félköríves lejtő, amely a nevét sajátos alakjáról kapta. Egyesek becsapódási kráternek gondolták, amikor légi felvételen látták. A patkón szőlőt termesztenek. Szilvágy község határában található, Zala vármegyében, a Lenti járásban…”

Tündérkert, Pincemúzeum, hirdeti az eligazító tábla a a szilvágyi Nagy-hegyen.

Fotó: Győrffy István

A szilvágyi Nagy-hegy legendája

Ez az! Helyben vagyunk! A szilvágyi Nagy-hegynek ugyanis van egy legendája, amiről még nem bizonyosodott be, hogy népi költemény csupán, vagy valóság. A hegy patkó alakú formája valóban egy meteor becsapódásának kráterét sejteti. Ezt már repülőgépről is felfedezték, de az első katonai felmérés térképén is megrajzolták, hogy nem mindennapi formája van a hegynek. A légi felvételeket elemezve voltak olyan angol szakértők, akik valóban meteorbecsapódási kráternek gondolták a kialakult tájformát, s elnevezték Szilvágyi patkónak. Sőt, 1999-ben történt itt geológiai kutatás is, melynek dokumentumában jelezték, meteorit becsapódásból származó szemcséket találtak. Ez a jegyzőkönyv angol nyelven érkezett, mivel angol szakemberek kutattak a hegyen. Azonban később, a Magyar Állami Földtani Intézet két szakembere újabb helyszíni kutatást végzett, s a 2006-ban közzétett tanulmányukban nem igazolták vissza a korábbi állítást, „völgyfőrogyás” eredményének, s nem meteor becsapódásának írták le a patkó létrejöttét.

Matuzsálemkorú körtefák és öreg boronapincék

Azóta egy, a római-kort kutató az ezeréves iratokban olvasott arról, hogy ezen a környéken becsapódott egy meteor, az akkor élő emberek még beszéltek erről a történésről. Hogy mi az igazság valójában, ezen a jövőben is el lehet vitatkozni, az viszont mostani tény, hogy az itt megőrzött építészeti emlékek, s a még élő öreg gyümölcsfák lassan az életük végére érnek. Az öreg almafák, a matuzsálemkorú körtefák, vagy az óriás gesztenyefák elpusztulnak, s tűzifa lesz belőlük. De így járnak az öreg boronapincék is, ha nem újítják fel őket. Első itt jártamkor, aminek már jó tíz éve, ezekre a boronapincékre csodálkoztam rá, mert ők szépen sorakoztak a hegyi út mentén, fehér falaikon ragyogott a napfény, sötét árnyékként táncoltak rajtuk a fák árnyékai, amint fújta őket a szél…