II. Szépségipari Konferencia

3 órája

Keszthelyre érkezik a szépségipar titkos nagyágyúja – ezt az előadót ritkán látni

Címkék#Dóber-Tóth Eszter#II Szépségipari Konferencia#Kohári Gabriella#Keszthely

Keszthely októberben újra a szépségipar fővárosává válik. A Hotel Helikonban megrendezésre kerül II. Szépségipari Konferencia, ahol kozmetikusok, márkák és szakemberek találkoznak, hogy tudást, tapasztalatot és inspirációt osszanak meg egymással.

Mészáros Annarózsa

Október 11-én ismét Keszthelyre figyel majd a szépségipar: a Hotel Helikonban megrendezésre kerül a II. Szépségipari Konferencia, amelynek főszervezői, Dóber-Tóth Eszter és Kohári Gabriella mesterkozmetikusok tavaly óriási sikerrel indították útjára az eseményt.

Szépségipari Konferencia
II. Szépségipari Konferencia főszervezői Dóber-Tóth Eszter és Kohári Gabriella mesterkozmetikusok tavaly óriási sikerrel indították útjára az eseményt
Forrás: Szépségipari Konferencia

– Igazából viccelődésnek indult – meséli Eszter. – Amikor a Gabival megismerkedtünk a mesterképzésen, nagyon erősen bennünk maradt a tudásvágy. Láttuk, hogy minden nagyobb szakmai rendezvény Budapestre koncentrálódik, vidéken viszont szinte semmi sincs. Eljátszottunk a gondolattal, milyen jó lenne Keszthelyen egy konferencia, és mi lenne, ha mi csinálnánk meg. Aztán egyre komolyabb lett az ötlet, és végül belevágtunk!

A tavalyi első alkalom rögtön siker lett: több mint száz résztvevővel zajlott, sminkversennyel és neves előadókkal. Idén még nagyobb szabású programmal készülnek.

Minden, ami szépségipar

– Nem egyetlen témára szűkítjük a fókuszt, hanem igyekszünk minél szélesebb palettát kínálni – magyarázza Gabriella. – A kozmetika tág fogalom, és szeretnénk, ha minden résztvevő találna valamit, ami hasznos számára. Tavaly például a sminktetováló Bizinger Katalin előadása óriási sikert aratott.

Az idei programban lesz szó brandépítésről, szakmai újdonságokról, és olyan előadók is érkeznek, akikkel ritkán találkozhat a szakma.

Az egyik legnagyobb név kétségkívül Dr. Pónyai Katinka bőrgyógyász, kozmetológus, klinikai farmakológus és igazságügyi szakértő, aki csak nagyon ritkán vállal nyilvános szereplést. – Hatalmas megtiszteltetés, hogy elfogadta a meghívásunkat – mondja Eszter.

Szépségipari Konferencia
Második alkalommal rendezik meg a Szépségipari Konferenciát Keszthelyen
Forrás: Szépségipari Konferencia

Kiállítók, kapcsolatok, tanulás

Az előadások mellett a résztvevők a kiállítói térben ismerkedhetnek meg különböző márkákkal és cégekkel: arckezelés, szempillaépítés, szemöldök-styling – igazi szakmai kavalkád várja őket.
– Fontos, hogy ez ne csak előadások sorozata legyen, hanem közösségi élmény is. Több szünetet iktatunk be, hogy legyen idő beszélgetni, kapcsolatokat építeni – teszi hozzá Gabriella.
Az esemény zárásaként kérdezz-felelek beszélgetések zajlanak majd és tombolát is sorsolnak, de a szervezőknek a hosszú távú hatás is fontos: szeretnék, ha a konferencián született kapcsolatok élő szakmai hálózattá fejlődnének.

Diákbarát kezdeményezés

Külön figyelmet fordítanak a fiatalokra is: kedvezményes jegyekkel várják a diákokat. – Amikor mi tanultunk, szinte semmilyen lehetőségünk nem volt ilyen eseményeken részt venni. Szerettük volna, ha a mostani pályakezdők vagy épp pályaválasztók könnyebben betekinthetnek a szakmába, és első kézből láthatják, miről is szól a kozmetikus lét – emeli ki Eszter.

Jegyek, időpont, helyszín

  • Helyszín: Hotel Helikon, Keszthely
  • Időpont: 2025. október 11. (kapunyitás 9:00, első előadás 10:00)
Szépségipari Konferencia
Gazdag program, illusztris meghívottak
Forrás: Szépségipari Konferencia

 

 

