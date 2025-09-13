Keszthelyre érkezik a szépségipar titkos nagyágyúja – ezt az előadót ritkán látni

Október 11-én ismét Keszthelyre figyel majd a szépségipar: a Hotel Helikonban megrendezésre kerül a II. Szépségipari Konferencia, amelynek főszervezői, Dóber-Tóth Eszter és Kohári Gabriella mesterkozmetikusok tavaly óriási sikerrel indították útjára az eseményt.

– Igazából viccelődésnek indult – meséli Eszter. – Amikor a Gabival megismerkedtünk a mesterképzésen, nagyon erősen bennünk maradt a tudásvágy. Láttuk, hogy minden nagyobb szakmai rendezvény Budapestre koncentrálódik, vidéken viszont szinte semmi sincs. Eljátszottunk a gondolattal, milyen jó lenne Keszthelyen egy konferencia, és mi lenne, ha mi csinálnánk meg. Aztán egyre komolyabb lett az ötlet, és végül belevágtunk!

A tavalyi első alkalom rögtön siker lett: több mint száz résztvevővel zajlott, sminkversennyel és neves előadókkal. Idén még nagyobb szabású programmal készülnek.

Minden, ami szépségipar

– Nem egyetlen témára szűkítjük a fókuszt, hanem igyekszünk minél szélesebb palettát kínálni – magyarázza Gabriella. – A kozmetika tág fogalom, és szeretnénk, ha minden résztvevő találna valamit, ami hasznos számára. Tavaly például a sminktetováló Bizinger Katalin előadása óriási sikert aratott.

Az idei programban lesz szó brandépítésről, szakmai újdonságokról, és olyan előadók is érkeznek, akikkel ritkán találkozhat a szakma.

Az egyik legnagyobb név kétségkívül Dr. Pónyai Katinka bőrgyógyász, kozmetológus, klinikai farmakológus és igazságügyi szakértő, aki csak nagyon ritkán vállal nyilvános szereplést. – Hatalmas megtiszteltetés, hogy elfogadta a meghívásunkat – mondja Eszter.

Kiállítók, kapcsolatok, tanulás

Az előadások mellett a résztvevők a kiállítói térben ismerkedhetnek meg különböző márkákkal és cégekkel: arckezelés, szempillaépítés, szemöldök-styling – igazi szakmai kavalkád várja őket.

– Fontos, hogy ez ne csak előadások sorozata legyen, hanem közösségi élmény is. Több szünetet iktatunk be, hogy legyen idő beszélgetni, kapcsolatokat építeni – teszi hozzá Gabriella.

Az esemény zárásaként kérdezz-felelek beszélgetések zajlanak majd és tombolát is sorsolnak, de a szervezőknek a hosszú távú hatás is fontos: szeretnék, ha a konferencián született kapcsolatok élő szakmai hálózattá fejlődnének.