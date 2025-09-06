35 perce
Tűzifának sem kellenek – a szemünk előtt halnak ki a szelídgesztenyék (galéria)
Még gyermek voltam, amikor egy este, jóval a petróleumlámpa meggyújtása után, erősen kopogtak házunk ajtaján. A vendég benyomult a konyhánkba, s félelmetes látvány tárult elénk. Az az ember, aki bejött, hatalmas madarat tartott a mellén, melynek kitárt szárnyai betakarták az egész mellkasát.
A szelídgesztenyefa óriás ágai hamarosan földre zuhannak
Fotó: Győrffy István
– Szedjétek le rólam! A nagygesztenyétekről zuhant rám, a körmeit belém vájta – mondta gyengülő hangon. – Amikor jöttem fölfelé a domboldalban, valami neszt hallottam az öreg gesztenyefátok alatt, hát odavilágítottam a zseblámpával! A fényben villant a bagoly szeme, s már rám is esett. A karmaival fogta meg magát rajtam, belemélyesztette őket az ingembe és a bőrömbe – hebegte vendégünk…
Ez volt az első öreggesztenyés történetem. A telkünk alján állt egy hatalmas, több száz éves gesztenyefa, melyről óriási ágakat törtek le a viharok. Az egyik letört ág nagyobb volt, mint a cseresznyefánk. Amikor lefűrészelték róla a hasadás helyét, háromszáz évgyűrűt számoltunk meg rajta. A törzsön hatalmas odú látszott, ott vertek tanyát a baglyok, melyek huhogását rendre hallottuk, összehúztuk magunkat az ágyban, amikor megszólalt a halálmadár… A gesztenyefák környékét gondosan kipucoltuk, hogy könnyű legyen összeszedni a nagyra becsült csemegét, amiért jó pénzt adtak a felvásárlók… De jutott nekünk is bőven, se szeri, se száma a boldog gesztenyesütéses történeteknek.
Megfojtja a gesztenyefákat a hegyeket birtokba vevő erdő
A napokban az öreg szőlőhegy alját jártuk Laci barátommal, s rácsodálkoztunk néhány erdőszéli óriás szelídgesztenyefára, melyeken szépen mutatkozott a termés. Lejjebb mentünk a domboldalban, arra, amerre már nincsenek pincék, s mindent sűrűn benőtt az akác. Egy gazzal borított, megroppant boronapincét elhagyva, akáccal körülnőtt óriás gesztenyefához értünk. Ez az óriás már túl volt az életen, néhány termetes, korhadt, mohás ág nyújtózkodott még rajta az árok felé, de már nem sok kellett ahhoz, hogy ezek is földre zuhanjanak. Laci melléállt az óriás törzsnek, de teste eltörpül a hatalmas torzó mellett…
Léptünk még néhányat, s újabb szelídgesztenye-óriásokra bukkantunk, amelyeket megfojtani készült az újonnan nőtt invazív erdő, vagy már végzett is velük? Úgy tizenöt-húsz évvel ezelőtt itt még hegyi kaszálók voltak, s gazdáik minden szemét felszedték a gesztenyének, hiszen akkor is nagy érték volt… Közben történt valami érthetetlen, a felvásárlások, az eladhatóságok, a szervezett keresletek megszűntek, az emberek pedig elhagyták a földeket, a gyümölcsösöket, a szőlőskerteket, a hegyi hajlékokat…
A szemünk láttára pusztulnak
A gesztenyefákat is körbefogta, megfojtotta az erdő. A szemünk láttára pusztulnak, lábon száradnak el, vagy körülöttük mindent összetörve zuhannak földre, s korhadnak el hosszú végóráikban. Még az sincs, aki felfűrészelje azokat, hogy jók legyenek a szegény emberek tüzelőjének. Körülöttünk az erdő csupa gaz, ledőlt fák sokasága teszi őket járhatatlanná. Mennyi érték megy a semmibe…
Mi történik itt? Miért nem éri meg a gesztenyét összeszedni, miért hagyjuk az erdő martalékának ahelyett, hogy gondoznánk az öreg szelídgesztenyefákat? Hamarosan rácsodálkozunk, hogy termésüket aranyáron mérik majd az üzletekben, holott itt voltak, csak meg kellett volna becsülni őket, mint a baglyokat a gesztenyeóriások odvában, mert egyensúlyt tartottak a kártékony rágcsálók birodalmában!
