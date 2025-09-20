Ne maradj le a különlegességekről: indiánbanán és füge – őszi "szedd magad" Zalában

A Szedd magad! lehetőségnek több előnye is van. Egyrészt az ember biztos lehet abban, hogy hazai, magyar földön nevelkedett termést visz haza. Láthatja a termőhelyet és minden egyes darabot, hiszen saját maga szüreteli a gyümölcsöt, melyből akár nagyobb mennyiséget is hazavihet. A levendula, eper, áfonya ideje ugyan már lejárt, de az ősz is kínálja finomságait. Itt az alma és körte szezonja.

Zalában is hódítanak a Szedd magad akciók Fotó: Illusztráció/Pixabay

Szedd magad! Zalában is van lehetőség

Zalában is várják a gyümölcsösök azokat a vásárlókat, akik saját maguk szeretnék leszedni az őszi termés sokaságát. A közösségi oldalon több olyan csoport van, amelyekben kereshetünk helyeket vagy terméseket, de léteznek olyan internetes oldalak is, amelyek ugyancsak lehetőséget adnak a böngészésre. A Szedd Magad Akciók gyűjtőoldalán termőhely és termés alapján is keresgélhetünk. Itt nem csak gyümölcsökre, hanem zöldségekre és virágokra is lelhetünk.

A fügeszezonnak most véget vetett az eső

A tormaföldi Fügeliget arról ír oldalán, hogy a füge folyamatosan érő gyümölcs, ezért nem egyszeri a szüret, hanem mindig az érett szemeket szedik le, ráadásul közel húsz fajta füge van itt. Mivel hazánkban a legtöbb fügefajta kétszer is terem: egyszer nyáron, majd augusztus végétől általában októberig, így ideális esetben az időszakban is hozzá lehet jutni a gyümölcshöz. A Fügeliget közösségi oldalán megjelent friss bejegyzések szerint azonban a közelmúltbeli esős időjárás miatt idén kérdéses a korábbi szüret, ám ha mégis szerencséjük lenne az időjárással, hírt adnak az újabb lehetőségről.

Klasszikus, egészséges és őszi: szedhető az alma is

A tekenyei AldeMa Almáspince október 4-ére, szombatra egy nyílt nap keretében, vezetett sétával és almás kóstolóval egybekötve szervez Szedd magad akciót a gyümölcsösben. A gazdaság fáin Gála, Golden és Jonagold terem.

Jön az indiánbanán

Igazi különlegességekre is lelhetünk Becsehelyen. A Magyar Kiwi termelői közösségi oldalán hamarosan közzéteszik, hogy a két „sztár gyümölcs”, az indiánbanán /pawpaw/ és a különleges fügék mely szüreti napokon vásárolhatók készlet és az időjárás függvényében. A névadó kivi szüret szeptember 27-én kezdődik, káki (datolyaszilva) betakarítása október végén várható. Nem lehet mindegyiket Szedd magad formában venni, de a vásárlók a termőhelyen vehetik át a gazdától a gyümölcsöket.