szeptember 20., szombat

Friderika névnap

15°
+26
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészséges finomságok

1 órája

Ne maradj le a különlegességekről: indiánbanán és füge – őszi "szedd magad" Zalában

Címkék#Szedd magad#gazda#gyümölcs

A Szedd magad! lehetőségek virágkorukat élik. Még ha nem is saját termésünk a gyümölcs, de a szüretben mégiscsak benne van két kezünk munkája. Ilyenkor, ősszel is sok minden érik, térségünkben is van lehetőségünk élni a lehetőséggel, hogy gyümölcsöskertekben saját magunk szedjük a termést. Ez azt is jelenti, hogy olcsóbban juthatunk hozzá az egészséges finomságokhoz.

Keszey Ágnes
Ne maradj le a különlegességekről: indiánbanán és füge – őszi "szedd magad" Zalában

Illusztráció Fotó: Pixabay

A Szedd magad! lehetőségnek több előnye is van. Egyrészt az ember biztos lehet abban, hogy hazai, magyar földön nevelkedett termést visz haza. Láthatja a termőhelyet és minden egyes darabot, hiszen saját maga szüreteli a gyümölcsöt, melyből akár nagyobb mennyiséget is hazavihet. A levendula, eper, áfonya ideje ugyan már lejárt, de az ősz is kínálja finomságait. Itt az alma és körte szezonja.

szedd magad
Zalában is hódítanak a Szedd magad akciók Fotó: Illusztráció/Pixabay 

Szedd magad! Zalában is van lehetőség

Zalában is várják a gyümölcsösök azokat a vásárlókat, akik saját maguk szeretnék leszedni az őszi termés sokaságát. A közösségi oldalon több olyan csoport van, amelyekben kereshetünk helyeket vagy terméseket, de léteznek olyan internetes oldalak is, amelyek ugyancsak lehetőséget adnak a böngészésre. A Szedd Magad Akciók gyűjtőoldalán termőhely és termés alapján is keresgélhetünk. Itt nem csak gyümölcsökre, hanem zöldségekre és virágokra is lelhetünk.

A fügeszezonnak most véget vetett az eső

A tormaföldi Fügeliget arról ír oldalán, hogy a füge folyamatosan érő gyümölcs, ezért nem egyszeri a szüret, hanem mindig az érett szemeket szedik le, ráadásul közel húsz fajta füge van itt. Mivel hazánkban a legtöbb fügefajta kétszer is terem: egyszer nyáron, majd augusztus végétől általában októberig, így ideális esetben az időszakban is hozzá lehet jutni a gyümölcshöz. A Fügeliget közösségi oldalán megjelent friss bejegyzések szerint azonban a közelmúltbeli esős időjárás miatt idén kérdéses a korábbi szüret, ám ha mégis szerencséjük lenne az időjárással, hírt adnak az újabb lehetőségről.

Klasszikus, egészséges és őszi: szedhető az alma is

A tekenyei AldeMa Almáspince október 4-ére, szombatra egy nyílt nap keretében, vezetett sétával és almás kóstolóval egybekötve szervez Szedd magad akciót a gyümölcsösben. A gazdaság fáin Gála, Golden és Jonagold terem.

Jön az indiánbanán

Igazi különlegességekre is lelhetünk Becsehelyen. A Magyar Kiwi termelői közösségi oldalán hamarosan közzéteszik, hogy a két „sztár gyümölcs”, az indiánbanán /pawpaw/ és a különleges fügék mely szüreti napokon vásárolhatók készlet és az időjárás függvényében. A névadó kivi szüret szeptember 27-én kezdődik, káki (datolyaszilva) betakarítása október végén várható. Nem lehet mindegyiket Szedd magad formában venni, de a vásárlók a termőhelyen vehetik át a gazdától a gyümölcsöket.

Tippek, ha magunk szednénk a gyümölcsöt:

  • Mindenképpen érdeklődjünk indulás előtt, hogy valóban él-e a lehetőség!
  • Készüljünk arra, hogy egy termőhelyre érkezünk, így öltözékünk, cipőnk olyan legyen, amiben kényelmesen tudunk mozogni, és nem bánjuk, ha esetleg sárosak leszünk. Készüljünk fel az időjárás esetleges változásaira is!
  • Vigyünk magukkal rekeszt vagy vödröt, amiben hazavihetjük a termést!
  • Érdeklődjünk a termelőtől a zöldség, vagy gyümölcs helyes tárolásáról és kérhetünk ötleteket is a lehetséges felhasználásról, ételreceptről

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu