szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

26°
+23
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Komoly sérülés

1 órája

Súlyos baleset: az idős siklóernyős kamionnal ütközött

Címkék#siklóernyős baleset#súlyos baleset#sérülés#siklóernyő#karambol

Tegnap hajnalban egy idős siklóernyőző férfi megpróbált leszállni, azonban a manőver közben egy teherautó kerekének ütközött. Súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Zaol.hu

Tegnap délután 17:30 és 18:00 óra között a horvátországi Obrež Kalnički települése felett egy 73 éves férfi siklóernyővel próbált leszállni egy közeli mezőn, azonban a manőver nem volt sikeres. A súlyos sérüléseket szenvedett férfi kórházba szállították. A baleset mindössze 30 kilométerre történt Zala vármegye határától.

A súlyos sérüléseket szenvedett férfi leszálláskor egy mezőre próbált érkezni.
A súlyos sérüléseket szenvedett férfi leszálláskor egy mezőre próbált érkezni.
(Illusztráció) Fotó: HGSS Koprivnica Állomás

A 73 éves férfi talán nem is gondolta, hogy durva baleset éri szeretett hobbija közben. A landolásnál a siklóernyőjének ülésrésze egy teherautó kerekének ütközött, aminek hatására a férfi elveszítette uralmát a repülő jármű felett. A horvát rendőrség közlése szerint a teherautót egy 55 éves férfi vezette. A súlyos balesetet szenvedett siklóernyőst egyből kórházba szállították.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu