Súlyos baleset: az idős siklóernyős kamionnal ütközött

Tegnap délután 17:30 és 18:00 óra között a horvátországi Obrež Kalnički települése felett egy 73 éves férfi siklóernyővel próbált leszállni egy közeli mezőn, azonban a manőver nem volt sikeres. A súlyos sérüléseket szenvedett férfi kórházba szállították. A baleset mindössze 30 kilométerre történt Zala vármegye határától.

A súlyos sérüléseket szenvedett férfi leszálláskor egy mezőre próbált érkezni.

(Illusztráció) Fotó: HGSS Koprivnica Állomás

A 73 éves férfi talán nem is gondolta, hogy durva baleset éri szeretett hobbija közben. A landolásnál a siklóernyőjének ülésrésze egy teherautó kerekének ütközött, aminek hatására a férfi elveszítette uralmát a repülő jármű felett. A horvát rendőrség közlése szerint a teherautót egy 55 éves férfi vezette. A súlyos balesetet szenvedett siklóernyőst egyből kórházba szállították.