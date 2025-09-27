Keresd magad a képeken! Fergeteges buli a zalaegerszegi Studio Gardenben 2008 nyarán (galéria)

"A tapasztalt buliba járót nem éri meglepetésként, ha este 11 órakor még csak a személyzetet látja készülődni, hiszen tudja, rövidesen változik a kép. Így volt ez 2008 nyarán a zalai megyeszékhelyen is, szinte varázsütésre telt meg a táncparkett, és akadt dolguk az italospultoknál serénykedőknek. Zalaszentgrót és Nagykanizsa után Zalaegerszegen készülődtünk Zala Szépe versenyünk Nap Szépe fotózására.” ( Zalai Hírlap 2008. augusztus 4.)

Pezzetta Umberto fotói képgalériánkban.