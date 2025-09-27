szeptember 27., szombat

Buli van!

1 órája

Keresd magad a képeken! Fergeteges buli a zalaegerszegi Studio Gardenben 2008 nyarán (galéria)

„Éjfél előtt még alig utalt rá valami, hogy fergeteges buli készülődik, ám egy órával később megtelt a táncparkett a Studio Gardenben, ahol a Nap Szépe fotózására készülődtünk.

Nagy Betti

"A tapasztalt buliba járót nem éri meglepetésként, ha este 11 órakor még csak a személyzetet látja készülődni, hiszen tudja, rövidesen változik a kép. Így volt ez 2008 nyarán a zalai megyeszékhelyen is, szinte varázsütésre telt meg a táncparkett, és akadt dolguk az italospultoknál serénykedőknek. Zalaszentgrót és Nagykanizsa után Zalaegerszegen készülődtünk Zala Szépe versenyünk Nap Szépe fotózására.” ( Zalai Hírlap 2008. augusztus 4.) 

Pezzetta Umberto fotói képgalériánkban.

Studio Garden: bulifotók 2008-ból

Fotók: Pezzetta Umberto

 

