Milliókat keresni kártyákkal? Íme a fanatikus gyűjtők mennyországa

Amikor gyerekkorunkban a kezünkbe fogtunk egy sportolót ábrázoló kártyalapot, bizonyára nem gondoltuk, hogy ezzel a hobbival milliókat lehet keresni. Napjainkban az egyik legnépszerűbb szabadidős elfoglaltságok közé tartozik, sőt az sem ritka, hogy egy-egy kollektor óriási összeget is hajlandó kifizetni, hogy megszerezzen limitált kiadású lapokat sportkártya gyűjteményébe.

Nemcsak egy teljes sportkártya gyűjtemény, akár egyetlen lap is érhet milliókat.

Forrás: New York Times

Korábban a bélyegek és érmék voltak a gyűjtők nagy kedvencei. Ahogy változotak az idők, azaz a digitális világ térhódítása, az online aukciós oldalak népszerősedése, és a közösségi média térhódítása egyre nagyobbá vált, úgy alakult át a gyűjtői kultúra is. A sportkártyák különösen népszerűek lettek, hiszen ezekkel nemcsak a sportszeretők tudnak szenvedélyeiknek hódolni, hanem az új hobbit keresők is egy minden ízében egyedi világba kóstolhattak bele.

Mennyit érhetnek a sportkártya gyűjtemények?

Ha abból a szempontból közelítjük meg a sportkártya kollekciók árát, hogy az alább látható Kobe Bryant-Michael Jordan lap augusztus végén 12,9 millió dollárért (több mint 4,4 milliárd forint) kelt el egy aukción, akkor talán el sem tudjuk képzelni, hogy egy száznál is több darabból álló kollekció mekkora értékkel bírhat. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem mindegyik lap mozog ilyen borsos áron, ez egy speciális kártya, amelyből az egész világon egyetlen egy darab készült, ráadásul a két kosárlegenda saját kezűleg alá is írta.

A világ egyik legritkább kosaras kártyája augusztus végén talált új gazdára.

Forrás: Heritage Auctions

Nem túlzás ez az ár?

Hogyha van ember, aki ezért kifizet ennyi pénzt, az igenis ér ennyit. Hozhatnám azt a példát, hogy vannak a régi nagy festők műalkotásai, azok is sok millió dollárokért kelnek el. Ha van rá kereslet és meg is veszik ennyiért, akkor úgy látom, hogy van ennek a dolognak létjogosultsága.

– mondta Baranya Zsolt, aki több mint 25 éve aktívan gyűjti a sportkártyákat.

Ezeket a kártyákat akár egyesével is meg lehet vásárolni, vagy komplett csomagokat is bonthatnak a vállalkozó szellemű gyűjtők, így a szerencsére bízva, hogy mennyire ritka lappal gazdagodik kollekciójuk.

Baranya Zsolt azonban felhívta a figyelmet arra, hogy ez egy olyan hobbi, amihez pénz ráfordítása szükséges, így ha valaki befektetési céllal gondol ezekre a kártyákra, akkor nagyon könnyen elveszítheti az érdeklődését. Azoknak viszont, akik szeretetből és hobbiból tekintenek erre a gyűjtögetésre, nagyon sok örömöt tud szerezni egy olcsóbb lap megszerzése is.