Egy édesapa élete a tét – segítsünk együtt, hogy láthassa lánya esküvőjét!

A rosszindulatú agydaganatomat (Glioblastoma) Magyarországon az orvosi protokoll mentén kezelik, és én, a magam részéről is mindent megteszek a gyógyulásomért. – mondja Dósa Zsolt, a keszthelyi Csány-Szendrey Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. A segítség lehetősége miatt fordultam a szélesebb közösség felé.

"A rosszindulatú agydaganatom (Glioblastoma), rendkívül agreszív, ezért a genetikai gyógykezelés az, ami segítség lehet túlélni a betegséget." - Dósa Zsolt, keszthelyi iskolaigazgató a nyilvánossághoz fordult.

Forrás: Dósa Zsolt Facebook

Segítség az életben maradásra: "látni szeretném a lányom esküvőjét"

Megműtöttek, a sugár- és kemoterápiás kezeléseken túl vagyok. Sajnos azonban ez a betegség rendkívül agresszív, és nagy az esélye a kiújulásnak... Két kezelő orvosom egyeztetett Budapesten, egy, a területet behatóan ismerő professzorral, és a konzultáció során felmerült az a lehetőség, amivel a vérmintám alapján összeállíthatnak számomra egy teljesen egyéni gyógyszert – külföldön.

Ez a kezelés az én saját genetikai profilom alapján készül: a vérmintámból és a daganatszövetből elemzik a ráksejtekhez kapcsolódó egyedi fehérjéket, majd ezek ellen fejlesztenek vakcinát. A cél, hogy az immunrendszerem felismerje és elpusztítsa a daganatsejteket, miközben az egészséges szöveteket nem támadja meg.

A kezelés teljes költsége azonban 51,5 millió forint,

amely tartalmazza a konzultációt, a 14 vakcina elkészítését, valamint a németországi vagy svájci kiutazás és a tartózkodás költségeit is.

Információim szerint tizenheten kapták meg eddig ezt az egyedi gyógykezelést, és közülük senki nem esett vissza a betegségbe… A feleségem és a tizenhárom éves lányom mindenben mellettem áll, de ekkora összeget a családi költségvetésből nem tudunk fedezni. Ezért kértem az emberek segítségét: még látni szeretném a lányom esküvőjét...

A teljesen erre a célra létrehozott bankszámlaszámot, kizárólag a gyógykezeléssel kapcsolatos kiadásokra nyitottuk. Köszönettel és hálával tartozom mindenkinek, aki segíti ezt a nehéz utat, amin járok.

A gyógyulás útja hosszú és kihívásokkal teli, de a szeretet és a közösség ereje segíthet átlendülni a nehezén.

Adomány utalásához: Számlaszám: 11773494-01753859 IBAN: HU7 1177 3494 0175 3859 0000 0000 BIC (SWIFT): OTPVHUHB



