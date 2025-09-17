59 perce
Egy édesapa élete a tét – segítsünk együtt, hogy láthassa lánya esküvőjét!
A Facebook közössége sok reménytelen helyzetben segített már sok beteg vagy más miatt rászoruló embernek. Most is segítség és összefogás a megoldás, mert egy édesapa élete múlik rajta.
A rosszindulatú agydaganatomat (Glioblastoma) Magyarországon az orvosi protokoll mentén kezelik, és én, a magam részéről is mindent megteszek a gyógyulásomért. – mondja Dósa Zsolt, a keszthelyi Csány-Szendrey Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. A segítség lehetősége miatt fordultam a szélesebb közösség felé.
Segítség az életben maradásra: "látni szeretném a lányom esküvőjét"
Megműtöttek, a sugár- és kemoterápiás kezeléseken túl vagyok. Sajnos azonban ez a betegség rendkívül agresszív, és nagy az esélye a kiújulásnak... Két kezelő orvosom egyeztetett Budapesten, egy, a területet behatóan ismerő professzorral, és a konzultáció során felmerült az a lehetőség, amivel a vérmintám alapján összeállíthatnak számomra egy teljesen egyéni gyógyszert – külföldön.
Ez a kezelés az én saját genetikai profilom alapján készül: a vérmintámból és a daganatszövetből elemzik a ráksejtekhez kapcsolódó egyedi fehérjéket, majd ezek ellen fejlesztenek vakcinát. A cél, hogy az immunrendszerem felismerje és elpusztítsa a daganatsejteket, miközben az egészséges szöveteket nem támadja meg.
A kezelés teljes költsége azonban 51,5 millió forint,
amely tartalmazza a konzultációt, a 14 vakcina elkészítését, valamint a németországi vagy svájci kiutazás és a tartózkodás költségeit is.
Információim szerint tizenheten kapták meg eddig ezt az egyedi gyógykezelést, és közülük senki nem esett vissza a betegségbe… A feleségem és a tizenhárom éves lányom mindenben mellettem áll, de ekkora összeget a családi költségvetésből nem tudunk fedezni. Ezért kértem az emberek segítségét: még látni szeretném a lányom esküvőjét...
A teljesen erre a célra létrehozott bankszámlaszámot, kizárólag a gyógykezeléssel kapcsolatos kiadásokra nyitottuk. Köszönettel és hálával tartozom mindenkinek, aki segíti ezt a nehéz utat, amin járok.
A gyógyulás útja hosszú és kihívásokkal teli, de a szeretet és a közösség ereje segíthet átlendülni a nehezén.
Adomány utalásához:
Számlaszám: 11773494-01753859
IBAN: HU7 1177 3494 0175 3859 0000 0000
BIC (SWIFT): OTPVHUHB