„Volt amikor úgy éreztem, nem fogok lejönni” - exkluzív interjú Sántha Xéniával Nepálból (galéria)

25 évesen ő lett az első magyar nő és a legfiatalabb magyar, aki elérte a 8163 méteres Manaszlu-csúcsot, mint ahogyan azt korábban megírtuk. Míg néhány éve csak a csúcs alatti párkányig jutottak el magyarok; és a valódi csúcsot először 2022-ben Price Márton Péter érte el, most Sántha Xénia emberfeletti teljesítményével bebizonyította, hogy fiatal magyar nőként ott a helye a legsikeresebb hegymászók között.

Meglepően gyorsan jutottam fel a 3-as táborból a négyesbe - mondja Sántha Xénia. - Én indultam utolsó előttiként és talán két óra telt el, mire másodikként haladtam a sorban.

Forrás: Sántha Xénia/Facebook

Sántha Xénia: a csíkszeredai lány, aki legyőzte a 8000 méteres hegyet

Xénia, alig pár órával a Manaszlu csúcsáról megérkezve, a Kathmanduban lévő kórházból nyilatkozott lapunknak. „Bevallom, nagyon nehéz leírni, milyen érzések kavarognak bennem. Míg meg nem mászol egy nyolcezres hegyet, el sem tudod képzelni, hogy milyen érzés. Boldogság, egyben szomorúság, hogy már nem vagyok ott. Amikor viszont ott vagyok, le akarok jönni, mert minden létező tagom, izmom, sejtem fáj és üvölt, hogy menjek már. De a felérkezés adrenalinbombáját folyton ízlelni szeretném még mindig, hogy újra és újra átéljem. Most úgy érzem, talán ez a világ legnehezebb sportja... felmész a halálzónába és rengeteg időt töltesz ott... Jelenleg abban a fázisban vagyok, amikor még megpróbálom valahogy feldolgozni, hogy tényleg feljutottam a tetejére. Két év munkája, küzdelme van benne, fizikailag, mentálisan és anyagilag is."

A felkészülés időszaka túl kemény volt, és most biztosan állíthatom, hogy elégnek bizonyult. Nem voltam visszafogott, rengeteget készültem...sokkal nehezebb hátizsákkal lépcsőztem folyamatosan, mint amivel végül felmentem a hegyre most. Mellette egy altitude maszk segítségével gyakoroltam a levegővételt, ami igazi kihívás a hétköznapi légvételek után. Ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mintha egy szívószálon keresztül próbálna az ember lélegezni. Mindezt munka mellett csináltam.

Halálzóna, mínusz harminc fok – életveszélyben is kitartott

A hegymászók halálzónának nevezik a 8000 méter feletti magasságokat, ahol a levegő oxigéntartalma olyan alacsony, hogy az emberi szervezet már nem képes regenerálódni. Itt az izmok leépülnek, agy- vagy tüdőödéma alakulhat ki, és gyakorlatilag minden perc az életért folytatott küzdelem. Emiatt a mászók csak rövid ideig tartózkodhatnak ebben a zónában.