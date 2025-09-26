40 perce
„Volt amikor úgy éreztem, nem fogok lejönni” - exkluzív interjú Sántha Xéniával Nepálból (galéria)
Első magyar nőként és legfiatalabb magyarként hódította meg a 8163 méteres Manaszlu csúcsát. A hegymászó a halálzónában fagyási sérüléseket szenvedett, de kitartott, és felért a világ nyolcadik legmagasabb hegyének tetejére. A kimerült sportolót helikopterrel kellett lehozni a hegyről – a nepáli kórházból nyilatkozott lapunknak Sántha Xénia.
25 évesen ő lett az első magyar nő és a legfiatalabb magyar, aki elérte a 8163 méteres Manaszlu-csúcsot, mint ahogyan azt korábban megírtuk. Míg néhány éve csak a csúcs alatti párkányig jutottak el magyarok; és a valódi csúcsot először 2022-ben Price Márton Péter érte el, most Sántha Xénia emberfeletti teljesítményével bebizonyította, hogy fiatal magyar nőként ott a helye a legsikeresebb hegymászók között.
Sántha Xénia: a csíkszeredai lány, aki legyőzte a 8000 méteres hegyet
Xénia, alig pár órával a Manaszlu csúcsáról megérkezve, a Kathmanduban lévő kórházból nyilatkozott lapunknak. „Bevallom, nagyon nehéz leírni, milyen érzések kavarognak bennem. Míg meg nem mászol egy nyolcezres hegyet, el sem tudod képzelni, hogy milyen érzés. Boldogság, egyben szomorúság, hogy már nem vagyok ott. Amikor viszont ott vagyok, le akarok jönni, mert minden létező tagom, izmom, sejtem fáj és üvölt, hogy menjek már. De a felérkezés adrenalinbombáját folyton ízlelni szeretném még mindig, hogy újra és újra átéljem. Most úgy érzem, talán ez a világ legnehezebb sportja... felmész a halálzónába és rengeteg időt töltesz ott... Jelenleg abban a fázisban vagyok, amikor még megpróbálom valahogy feldolgozni, hogy tényleg feljutottam a tetejére. Két év munkája, küzdelme van benne, fizikailag, mentálisan és anyagilag is."
A felkészülés időszaka túl kemény volt, és most biztosan állíthatom, hogy elégnek bizonyult. Nem voltam visszafogott, rengeteget készültem...sokkal nehezebb hátizsákkal lépcsőztem folyamatosan, mint amivel végül felmentem a hegyre most. Mellette egy altitude maszk segítségével gyakoroltam a levegővételt, ami igazi kihívás a hétköznapi légvételek után. Ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mintha egy szívószálon keresztül próbálna az ember lélegezni. Mindezt munka mellett csináltam.
Halálzóna, mínusz harminc fok – életveszélyben is kitartott
A hegymászók halálzónának nevezik a 8000 méter feletti magasságokat, ahol a levegő oxigéntartalma olyan alacsony, hogy az emberi szervezet már nem képes regenerálódni. Itt az izmok leépülnek, agy- vagy tüdőödéma alakulhat ki, és gyakorlatilag minden perc az életért folytatott küzdelem. Emiatt a mászók csak rövid ideig tartózkodhatnak ebben a zónában.
Meglepően gyorsan jutottam fel a 3-as táborból a négyesbe. Én indultam utolsó előttiként és talán két óra telt el, mire másodikként haladtam a sorban. Figyelmeztettek, hogy lassítsak, mert túl sok energiát veszítek majd. De tényleg úgy éreztem magam mint egy bomba, egyáltalán nem fogtam fel a fáradtságot. Persze az utolsó szakaszon, a halálzónában nagyon is kellett még a maradék energia - fogalmazott.
Xénia csapatában végül ő lett az egyedüli nő. A merész és kitartó társaság szingapúri, marokkói, kazah, angol, francia, bolíviai származású, vegyes nemzetiségű fiatalokat takar. Kicsit furcsa érzés volt, és automatikusan azt váltotta ki belőlem, hogy most nekem nagyon bizonyítanom kell. Végül persze megnyugodtam, mert mindenkivel kiváló kapcsolatom alakult ki, olyanok lettünk mint egy nagy család.
Sántha Xénia útja a csúcsigFotók: Sántha Xénia
Akkor a legfontosabb az összetartás, amikor baj van... A fagyási sérülésem úgy 8000 méter fölött kezdődött, amikor nem éreztem a jobb lábam igazán... le kellett ülnöm a hóba, levenni a cipőmet. Egy serpa barátom elkezdte dörzsölni a lábam, így tudott a vérkeringés elindulni újra. Örökre hálás leszek neki ezért! A csúcshoz közelebb érve örökkévalóságnak tűnt a várakozás, mert a hely rendkívül szűk volt. Bár feljött már a nap, de a hegy másik oldalán. Az egy helyben állás 8000 méteren, talán mínusz 30 fokban nem túl egészséges.
Volt egy pillanat – talán 10 méterre a csúcstól –, amikor úgy tűnt, hogy vissza kell fordulnom, mert egyáltalán nem éreztem a lábaimat.
Viszont kitartottam és felmentem végül. Amikor a zászlót a kezembe fogtam, könnyeztem, bár az oxigén maszk alatt nem nagyon lehet sírni. Lefelé már muszáj volt levennem a cipőmet és akkor láttam, hogy az egyik lábujjamban szinte nincs élet. Olyan állapotba kerültem fizikailag, hogy azt hittem, ennyi, nem fogok lejönni. Hol levettem a maszkom, majd a szemüvegem és szédülve botladoztam is. Utólag kiderült, hogy egy enyhe agyi ödémám is kialakult. 5 méterre a 3-as tábor előtt egyszerűen összeestem és ott kellett aludnom. Végül helikopterrel jöttek értem, így „jöttem le” életem hegyéről.
Nepáli árvákat támogat a csúcshódító lány
Amikor Nepálba érkeztem, nekem volt „egy kis dolgom” még az indulás előtt, amit már előre elterveztem. Két kislányról van szó, akik árvák – meséli lelkesen Xénia. - Az egyik legjobb barátom, Miles Sherpa az SOS Himalaya szervezetnél dolgozik. Már két éve szoros barátomnak mondhatom. Makalu régióban építenek iskolát a gyerekeknek. Mindig vágytam rá, hogy segíthessek, és most össze is tudtam kötni a Manaszlu csúcshódítással, hiszen itt vagyok Nepálban. Sikerült is összeszednem pár száz dollárt.
A szervező expedíciós cégtől azt kértem, hogy engem ne szállásoljanak el négycsillagos szállodába, mint a társaimat, hanem kapjam vissza azt a pénzt. A többiek Kathmanduban, egy luxushotelben szálltak meg, én ennek a jótékonysági szervezetnek az irodájában aludtam, mielőtt elindultunk volna a hegyre. 4 napig laktam ott, ahol meleg víz sem folyt a csapból, és a körülmények is igen egyszerűek voltak. Viszont ezzel megspóroltam egy jelentősebb összeget, amit a két kislánynak fogok adni. Most, ha már mozoghatok a fagyási sérülések után, tanszereket, rizst és pár alapvető dolgot vásárolok nekik. Az édesapjuk meghalt egy hegymászó balesetben, az anyukájuk pedig elhagyta őket ezután. Bár egy távoli hegyi régióból származnak, most Kathmanduban laknak és tanulnak. Az iskola viszont számukra nagyon drága. Folytatom a gyűjtést, amiből célom lesz, hogy az egész évi taníttatásukat tudjam majd fedezni, ami nagyon fontos. Nemsokára megyek vissza játszani és rajzolni újra velük. Csodálatos gyerekek és bízom benne, hogy 1-2 évig tudom saját erőből is támogatni a tanulásukat.
A "hogyan tovább" kérdése talán még túl korai; a friss emlékek, sebek, a még belül tomboló adrenalin az átélt élmények miatt nem biztos, hogy igazi válaszokat ad. Xénia azonban elszánt, és egészen biztos vagyok benne, hogy még sokat hallunk róla.