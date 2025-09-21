Hazatérve zalai kis falunkba - érzelmes találkozás a gyönyörű vidékről elszármazottakkal (képgaléria)

Sokan, több mint százan jöttek el a rendezvényre, köztük mi is a testvéreimmel, hiszen 1968-ig itt éltünk, a mára teljesen lakóit vesztette Cigányhegyen. A téesz-szervezésig tizenkét család teremtett magának itt megélhetést. Cigányhegy azonban nem az egyetlen zártkertje volt a falunak, mellette, a köztük húzódó völgyeken túl egymás után sorakozik a többi zártkert: Harkályhegy, Dózsa-hegy, Csapa-hegy, Zsupp-hegy, ormán a Salamon-heggyel, Szarka-hegy, de meg kell említeni még Kurta-majort, ahol az egykor Eitner-uradalom gazdasági központja volt cselédlakásokkal, s Erdeifalut, ahol még iskola is működött. Ezekről a kis településekről a téesz megalakulása után elsőként költöztek el a családok. Nem csoda hát, hogy az elszármazottak közül sokan voltak kíváncsiak egymásra, s a máig szeretett falujukra. Salomvár elszármazottak találkozójára várta a hozzá kötődőket - így zajlott a szombati rendezvény.

Érkeznek a résztvevők a rendezvényre - Salomvár elszármazottak találkozójának adott otthont

Fotó: Győrffy István

Bizony próbára tette az emlékezetet, pontosabban az emlékezet milyenségét ez a találkozás, legtöbbünknek be kellett mutatkozni egymásnak, hiszen a jobbára nyugdíjas egybegyűltek közül sokan évtizedek óta nem találkoztak. Őszintén megvallva, engem főleg a hölgyek küllemének változásai tréfáltak meg. Hova lettek a kis copfos lány osztálytársak, iskolatársak, akiktől a nyolcadikat kijárva elszakadtunk, s mivel a faluban is csak ritkán jártunk, a további életünkben alig, vagy egyáltalán nem találkoztunk. A fiúkkal csak-csak összefutottunk a városban, a ZTE élvonalba kerülésével a futballmeccseken. Ráadásul két játékosa salomvári volt a csapatnak, melynek egyik erőssége Tóth Gyuszi volt, aki a napokban hunyt el, a másik Bicsák Jancsi, aki szintén bekerült a csapatba, s még jó erőben itt volt a találkozón is.

Kungli József polgármester köszönti vendégeket

Fotó: Győrffy István

Salomvár elszármazottak találkozóját rendezett

Az ünnepség hivatalos részén Kungli József polgármester köszöntött bennünket, röviden szólt a falu legutóbbi fejlődésről, az ősi templom felújításáról, az egészségház megújításáról, amely a háziorvosi rendelő mellett a védőnői szolgálat helyiségét is magába foglalja, s beszélt a Cigányhegyen át Németfaluba vezető út rendbetételéről is. Az egyéb fejlesztések is összességében sok millió forintot tettek ki. Mindezen erőfeszítéseikért 2024-ben közte lehettek annak a 15 településnek, Zalából egyedüliként, amelyek Falumegújítási Díjban részesültek.