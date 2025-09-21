szeptember 21., vasárnap

Találkozó Salomváron

41 perce

Hazatérve zalai kis falunkba - érzelmes találkozás a gyönyörű vidékről elszármazottakkal (képgaléria)

Címkék#Salomvár#találkozó#Dr Zsiga Erzsébet#elszármazottak#rendezvény

Szombaton dél körül egymást érték a faluba érkező autók, s csakhamar népes gyülekezet töltötte meg a faluházat. Salomvár elszármazottak találkozójának adott otthont.

Győrffy István
Hazatérve zalai kis falunkba - érzelmes találkozás a gyönyörű vidékről elszármazottakkal (képgaléria)

Sokan hazatértek Salomvárra az elszármazottak találkozójára

Fotó: Győrffy István

Sokan, több mint százan jöttek el a rendezvényre, köztük mi is a testvéreimmel, hiszen 1968-ig itt éltünk, a mára teljesen lakóit vesztette Cigányhegyen. A téesz-szervezésig tizenkét család teremtett magának itt megélhetést. Cigányhegy azonban nem az egyetlen zártkertje volt a falunak, mellette, a köztük húzódó völgyeken túl egymás után sorakozik a többi zártkert: Harkályhegy, Dózsa-hegy, Csapa-hegy, Zsupp-hegy, ormán a Salamon-heggyel, Szarka-hegy, de meg kell említeni még Kurta-majort, ahol az egykor Eitner-uradalom gazdasági központja volt cselédlakásokkal, s Erdeifalut, ahol még iskola is működött. Ezekről a kis településekről a téesz megalakulása után elsőként költöztek el a családok. Nem csoda hát, hogy az elszármazottak közül sokan voltak kíváncsiak egymásra, s a máig szeretett falujukra. Salomvár elszármazottak találkozójára várta a hozzá kötődőket - így zajlott a szombati rendezvény.

Salomvár elszármazottak találkozójára várta a településhez kötődőket
Érkeznek a résztvevők a rendezvényre - Salomvár elszármazottak találkozójának adott otthont
Fotó: Győrffy István

Bizony próbára tette az emlékezetet, pontosabban az emlékezet milyenségét ez a találkozás, legtöbbünknek be kellett mutatkozni egymásnak, hiszen a jobbára nyugdíjas egybegyűltek közül sokan évtizedek óta nem találkoztak. Őszintén megvallva, engem főleg a hölgyek küllemének változásai tréfáltak meg. Hova lettek a kis copfos lány osztálytársak, iskolatársak, akiktől a nyolcadikat kijárva elszakadtunk, s mivel a faluban is csak ritkán jártunk, a további életünkben alig, vagy egyáltalán nem találkoztunk. A fiúkkal csak-csak összefutottunk a városban, a ZTE élvonalba kerülésével a futballmeccseken. Ráadásul két játékosa salomvári volt a csapatnak, melynek egyik erőssége Tóth Gyuszi volt, aki a napokban hunyt el, a másik Bicsák Jancsi, aki szintén bekerült a csapatba, s még jó erőben itt volt a találkozón is.

Kungli József polgármester köszönti vendégeket
Fotó: Győrffy István

Salomvár elszármazottak találkozóját rendezett

Az ünnepség hivatalos részén Kungli József polgármester köszöntött bennünket, röviden szólt a falu legutóbbi fejlődésről, az ősi templom felújításáról, az egészségház megújításáról, amely a háziorvosi rendelő mellett a védőnői szolgálat helyiségét is magába foglalja, s beszélt a Cigányhegyen át Németfaluba vezető út rendbetételéről is. Az egyéb fejlesztések is összességében sok millió forintot tettek ki. Mindezen erőfeszítéseikért 2024-ben közte lehettek annak a 15 településnek, Zalából egyedüliként, amelyek Falumegújítási Díjban részesültek.

Volt salomvári legények a találkozón
Fotó: Győrffy István

Aztán a finom ebéd következett, ami olyan jó volt, mint hazatérve az édesanyánk főztje, ilyen finomat csakis Salomváron kaphattunk. A gulyást Vizyné Márti főzte, akit külön is köszöntöttek virággal. Mindezek után a lelkünk melengetéséról is gondoskodtak az iskola énekkarosai, majd a felnőttek. A Süle Ferenc Emlékkórus tagjai immár tíz éve éneklenek, zenélnek együtt, őrizve a szeretett plébánosuk, Süle Ferenc emlékét, akinél majd mindnyájan elsőáldozók voltunk, s most, a legtöbbünk túl van már a hetvenen…

Az iskola énekkara dalol az elszármazottaknak
Fotó: Győrffy István

Megható volt dr. Zsiga Erzsébet zalaegerszegi fogorvos visszaemlékezése a korról, a megpróbáltatásokról, az orvoslás melletti művészi munkájáról - egy nagyméretű festményét adományozta a templomról a falunak. Az esemény szinte előkészítette a program következő részét, amely a falu közelmúltban felújított templomának megtekintése volt, melynek nem mindennapi az előtörténete, s a mai megújítása.

A Süle Ferenc Emlékkórus műsora
Fotó: Győrffy István

Miután 1213-ben meggyilkolták Gertrúd királynét, a vasvári ispán Miska és Salamon fia, a királyfiak nevelői rejtették el a hercegeket, így Béla királyfit, aki később IV. Bélaként került trónra. A Bánk bán dráma Solom mestere azonos azzal a Salamonnal, aki tettéért a királytól megkapta a zalai Harkály birtokot, ami, mint említettem, most is Salomvár egyik szőlőhegyének a neve. A „nekünk annyira kedves Salamon" udvarispáni, majd tárnokmesteri rangot viselt II. András udvarában. Később eljött az udvarból, mert annak pazarló szellemével nem értett egyet. Visszavonult a zalai Harkály faluba, s várkastély épített. A kor történelmi műemléke a Szent János apostol tiszteletére felszentelt templom, amelynek kis szentélyét 1230 körül építette a Salamon család. Ezt 1270 körül megnagyobbították, és csúcsíves stílusban építették át.

Dr. Zsiga Erzsébet fogorvos, festő képet adott a falunak
Fotó: Győrffy István

A templomot többször is felújították, mígnem az elmúlt években sikerült olyan alapos felújítást végzeni, amellyel várhatóan hosszú évtizedekre őrzi hitbéli küldetését, amit nem egyszer hihetetlen áldozatok, erőfeszítések árán tudtak csak megtartani. A török a budafai gázlón kelt át a Zalán és pusztította el Budafát, Zalalövőt és az egész Kerka-mentét, a környék pusztasággá vált. A salamonvári plébánia hatalmassá nőtt: a hozzá csatolódott terület 130 négyzetkilométer lett. 1550 táján Zalában, Egerszegen és Bagodon kívül csak itt volt folyamatos az egyházi élet, a királynak, a töröknek egyaránt adóztak. A fehérvári pasa hívta Salamonvárt először Salomvárnak.

A felújított templom a falu közepén
Fotó: Győrffy István

A templom körül az elmúlt években elbontották a kerítést, betegségük miatt kivágták az évszádos hárs és vadgesztenyefákat, a falu közepe kinyílt, világossá vált. Talán azért is, mert Süle Ferenc plébános hagyatéka a templomban található, amit ő a „göcseji népi áhítat” emlékeinek nevezett. Magánházakból származó szobrok, szentképek, rózsafagyökérből faragott rózsafüzér, kézzel faragott házi oltárok, ima- és misekönyvek találhatók itt, amiket a falu szeretett papja gyűjtött az utókor számára. S az utódok, akik majd’ megtöltötték a gyönyörűen felújított templomot, az elhunytak tiszteltére, s lelki üdvéért közösen elmondtak egy „Miatyánkot!”

Az elszármazottak Miatyánkot mondtak az eltávozottakért
Fotó: Győrffy István

Kisné Szabó Mária lépett oda hozzám, s átnyújtott egy papírlapot.

– Amikor írsz a találkozóról, Juhászné Bérces Anikó Zalalövőn élő amatőr költő Vissza a gyökerekhez versét is idézd! „Évtizedek múltán hazatértem végre / rokonok, barátok által körülvéve. / Ifjúkor emléke naponta felbukkan, / felüdíti szívem, így lesz ez én tudtam. / Az idő vasfoga létünket kikezdte, / de az a régi tűz, még ott szunnyad benne. / Szítsuk hát újra, feledjük a búkat, / tán hoz még az élet számos szépet, újat. / Megrendítő viszont, akit nem találok, / mert pályafutása égi útra váltott. / Nekik azt üzenem, adjon az ég békét, / s én éjjel csodálom csillaguknak fényét.”

Nézze meg további képeinket a rendezvényről:

Salomvári elszármazottak találkozója

Fotók: Győrffy István

