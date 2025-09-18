szeptember 18., csütörtök

Finomságok

34 perce

Így készül a tökéletes kemencés rétes: te is megtanulhatod a falumúzeumban! (galériával)

Címkék#rétessütés#Göcseji Falumúzeumban#kemence#hagyomány

Ha valaki emlékeiben még élénken él, amikor a nagymamája rétesét ette a parasztház tornácán, az pontosan tudja, hogy utánozhatatlan ízeket tudtak varázsolni régen, minimális alapanyagokból. Ha szeretnéd megtanulni, hogyan készül a ropogós, kemencében sült, tökös rétes, akkor ne hagyd ki a Göcseji Falumúzeum szeptember 27-i, utolsó őszi rétessütését!

Keszán-Dopita Tünde

Idén utoljára rendeznek kemencés rétessütés tanfolyamot a Göcseji Falumúzeum skanzenjében szeptember 27-én, szombaton, 10 és 16 óra között. A különleges hangulatú tanfolyamon a résztvevők együtt dagasztják és pihentetik a tésztát, nyújtják, tökös töltelékkel ízesítik, majd a kemencében sütik ki ropogósra a rétest.

rétessütés
"A kezünkben óriási érték lakozik, legyen szó tészta dagasztásról, kertészkedésről vagy kézműveskedésről... a rétessütés jó értékmérő."

Több mint sütemény: a rétessütés hagyomány, közösség, lassulás

A szervező, Major Andrea szerint az esemény nemcsak a hagyományos ízekről szól: Örülök, hogy egyre többen értéket látnak az ilyen hagyományőrző foglalkozásokban. Úgy érzem, most különösen fontos emlékeztetni az embereket arra, hogy szabad és kell is lassítani. Érdemes a kezünket minél többet használni és azáltal teremteni, mert sokak mindennapi munkája a számítógép előtt zajlik. Pedig a kezünkben óriási érték lakozik, legyen szó tésztadagasztásról, kertészkedésről vagy kézműveskedésről. Alapvetően négyféle töltelékkel készítjük a rétest. Általában fahéjas almás, túrós-meggyes, édes káposztás és tökös-mákos töltelékekkel, de most, hogy például szilvaszezon van, valószínűleg szilvás -túrós lesz.

@pestilivia Zalai rétes készült❤ #rétes #rétessütes #túrosrétes #ahogy nagymamáink készítik#göcsejízei ♬ Western music, trap soul, R&B beat ♫(866926) - Daisuke"D.I"Imai

Nekem a legnagyobb öröm, amikor valaki eljön a tanfolyamra, majd otthon saját családi hagyományt teremt a rétessütésből – épp úgy, ahogy az én nagymamám tette december 24-én – mondta el a zaol.hu kérdésére.

Az érdeklődők a [email protected] címen jelentkezhetnek a programra.

Hagyományőrző sütés a Göcseji Falumúzeumban

Fotók: Major Andrea, Paphalmi Róbert, Ádók Zsanett

 

 

