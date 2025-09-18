42 perce
Modern megoldás a kártevők ellen Zalában: néhány kattintással megtudhatjuk, mit tegyünk
Aki már sok őszt látott életében és kertes házban él, jól tudja: a hideg közeledtével a természet néha befurakodik a házba. Ma azonban sokan az internethez fordulnak, ha egerek, patkányok, vagy más rágcsálók, netán pókok vagy muslincák jelentkeznek otthonukban. Egy innovatív zalai kártevőirtó cég most új, digitális megoldással rukkolt elő. Mutatjuk.
Legtöbbször csak akkor szembesülünk a rágcsálók problémájával, amikor már megtörtént a baj: egér motoszkál a falban, hangyák lepték el a konyhát, vagy ágyi poloskák keserítik meg az éjszakákat. Az új megoldás segítségével, egy intelligens kérdőív alapján, a program felméri az ingatlanunk egyedi kockázatait, számításba véve az otthon típusát, környezetét, az évszakot és a lakók életviteli szokásait.
Rágcsálók ellen na persze, majd digitális egérfogót rakok a kiskonyhába...
Az online, teljesen ingyenes és névtelenséget biztosító alkalmazás, nem csupán egyszerű kérdéseket válaszol meg, hanem felismeri a rejtett, kombinált kockázatokat is. Például egy mezőgazdasági környezet és a haszonállatok együttes jelenléte drámaian megnöveli a patkányok megjelenésének esélyét, így ehhez a helyzethez igazítja az elemzést és a javaslatokat.
Akadnak már okos külföldi példák is, sőt mobiltelefonra letölthető applikációk, amelyekkel kézenfekvő tanácsokat kaphatunk, ha a házban vagy gazdaságban valamilyen hívatlan kártevő jelenik meg, de Havasi Archibald, a kártevőirtási szoftver fejlesztője, Zalában valósította ezt meg. Az alkalmazás ezért kicsit ránk szabott, a helyi sajátosságok ismerete sokat fejlesztett az eredeti gondolatokon.
Zalában is sok családi ház, kert és pince van, ahol az ősszel a kártevők ősszel minden bizonnyal megjelennek. Ez a digitális megoldás előre jelzi a kockázatokat, és praktikus, otthoni teendőlistát ad a lakóknak, aktív fertőzöttség esetén pedig szakember által összeállított, lépésről-lépésre vezető "haditervet" kaphatunk.
Digitális Kártevőirtó Szakértő? Modern ötlet – kézenfekvő megoldások
„Különös figyelmet fordítottunk a biztonságra. Ha a felhasználó jelzi, hogy kisgyermek vagy háziállat él a háztartásban, az algoritmus automatikusan az irtószermentes, biztonságos megoldásokat részesíti előnyben.” - mondta Havasi Archibald, az alkalmazás fejlesztője.
Bár az online alkalmazás segít felmérni a kockázatokat és megelőző lépéseket javasol, aktív fertőzés vagy nagyobb probléma esetén érdemes szakember segítségét kérni. Sokszor azonban a megelőzés az egyik legfontosabb út, ezért ha ezt kényelmesen, modern módon tehetjük meg, miért ne? Pár kattintással segítséget kérhetünk a program használatával.
