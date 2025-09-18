Modern megoldás a kártevők ellen Zalában: néhány kattintással megtudhatjuk, mit tegyünk

Legtöbbször csak akkor szembesülünk a rágcsálók problémájával, amikor már megtörtént a baj: egér motoszkál a falban, hangyák lepték el a konyhát, vagy ágyi poloskák keserítik meg az éjszakákat. Az új megoldás segítségével, egy intelligens kérdőív alapján, a program felméri az ingatlanunk egyedi kockázatait, számításba véve az otthon típusát, környezetét, az évszakot és a lakók életviteli szokásait.

Fotó: eROMAZe / Forrás: Getty Images

Rágcsálók ellen na persze, majd digitális egérfogót rakok a kiskonyhába...

Az online, teljesen ingyenes és névtelenséget biztosító alkalmazás, nem csupán egyszerű kérdéseket válaszol meg, hanem felismeri a rejtett, kombinált kockázatokat is. Például egy mezőgazdasági környezet és a haszonállatok együttes jelenléte drámaian megnöveli a patkányok megjelenésének esélyét, így ehhez a helyzethez igazítja az elemzést és a javaslatokat.

Akadnak már okos külföldi példák is, sőt mobiltelefonra letölthető applikációk, amelyekkel kézenfekvő tanácsokat kaphatunk, ha a házban vagy gazdaságban valamilyen hívatlan kártevő jelenik meg, de Havasi Archibald, a kártevőirtási szoftver fejlesztője, Zalában valósította ezt meg. Az alkalmazás ezért kicsit ránk szabott, a helyi sajátosságok ismerete sokat fejlesztett az eredeti gondolatokon.

Havasi Archibald: - Különös figyelmet fordítottunk a biztonságra, az irtószermentes, biztonságos megoldásokat részesítjük előnyben, ha gyermek vagy háziállat is él a háztartásban

Zalában is sok családi ház, kert és pince van, ahol az ősszel a kártevők ősszel minden bizonnyal megjelennek. Ez a digitális megoldás előre jelzi a kockázatokat, és praktikus, otthoni teendőlistát ad a lakóknak, aktív fertőzöttség esetén pedig szakember által összeállított, lépésről-lépésre vezető "haditervet" kaphatunk.

Digitális Kártevőirtó Szakértő? Modern ötlet – kézenfekvő megoldások

„Különös figyelmet fordítottunk a biztonságra. Ha a felhasználó jelzi, hogy kisgyermek vagy háziállat él a háztartásban, az algoritmus automatikusan az irtószermentes, biztonságos megoldásokat részesíti előnyben.” - mondta Havasi Archibald, az alkalmazás fejlesztője.

Bár az online alkalmazás segít felmérni a kockázatokat és megelőző lépéseket javasol, aktív fertőzés vagy nagyobb probléma esetén érdemes szakember segítségét kérni. Sokszor azonban a megelőzés az egyik legfontosabb út, ezért ha ezt kényelmesen, modern módon tehetjük meg, miért ne? Pár kattintással segítséget kérhetünk a program használatával.

