3 órája
Veszély les rád az utcán és a neten is – sulisoknak kötelező prevenciós tippek
Iskola, barátok, közlekedés és netezés – a mindennapok tele vannak helyzetekkel, ahol nem árt egy kis odafigyelés. Ezek a prevenciós tippek segítenek abban, hogy biztonságban érezd magad úton, társaságban és az online térben is.
Az iskolába járás és a barátokkal való találkozás remek dolog, de van néhány tényező, amire érdemes mindig figyelni, hogy biztonságban legyél, hívja fel a figyelmet a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Itt egy könnyen követhető csekklista: prevenciós tippek sulisoknak, amiket minden iskolába igyekvő fiatalnak érdemes szem előtt tartania.
Prevenciós tippek sulisoknak
Közlekedés: biztonságban az úton
- Az út az iskolába és haza tele van izgalommal, de a legfontosabb mindig a saját és mások biztonsága.
- Mindig tartsd be a közlekedési szabályokat! Piros lámpa = megállás, zebra = elsőbbség.
- Légy éber: figyelj a környezetedre, a kocsikra, kerékpárosokra és gyalogosokra.
- A telefon és a füles ilyenkor pihenjen! A figyelmedre most van szükség.
- Olyan útvonalat válassz, amit ismersz, így elkerülheted a kellemetlen meglepetéseket.
Társas kapcsolatok és viselkedés: legyél menő, de kedves
- A barátok fontosak, de a jó viselkedés még fontosabb.
- Soha ne bánts másokat sem szóval, sem tettleg – még viccből sem!
- Ne menőzz mások rovására, a jó hangulat és a tisztelet mindig menőbb.
- Tanulj meg nemet mondani, és kerüld a konfliktusokat.
- Idegenekkel ne állj szóba, és mindig tudd, hogyan éred el a szüleidet vészhelyzet esetén.
Internetbiztonság: okosan a neten
- A közösségi oldalak és az online világ szórakoztatóak, de óvatosnak kell lenni.
- Soha ne add meg a neved, címed, iskolád nevét vagy más személyes adataid idegeneknek.
- Légy kritikus: ne higgy el mindent, amit online látsz vagy olvasol.
- Online is tisztelettel bánj másokkal – a virtuális térben is számít, hogyan viselkedsz.
Ne feledd: a saját biztonságod a legfontosabb! Ha ezeket a tippeket betartod, sok kellemetlenségtől kímélheted meg magad.