Veszély les rád az utcán és a neten is – sulisoknak kötelező prevenciós tippek

Az iskolába járás és a barátokkal való találkozás remek dolog, de van néhány tényező, amire érdemes mindig figyelni, hogy biztonságban legyél, hívja fel a figyelmet a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Itt egy könnyen követhető csekklista: prevenciós tippek sulisoknak, amiket minden iskolába igyekvő fiatalnak érdemes szem előtt tartania.

A prevenciós tippek segítenek abban, hogy biztonságban érezd magad úton, társaságban és az online térben is

Fotó: Pezzetta Umberto

Prevenciós tippek sulisoknak

Közlekedés: biztonságban az úton

Az út az iskolába és haza tele van izgalommal, de a legfontosabb mindig a saját és mások biztonsága.

Mindig tartsd be a közlekedési szabályokat! Piros lámpa = megállás, zebra = elsőbbség.

Légy éber: figyelj a környezetedre, a kocsikra, kerékpárosokra és gyalogosokra.

A telefon és a füles ilyenkor pihenjen! A figyelmedre most van szükség.

Olyan útvonalat válassz, amit ismersz, így elkerülheted a kellemetlen meglepetéseket.

Társas kapcsolatok és viselkedés: legyél menő, de kedves

A barátok fontosak, de a jó viselkedés még fontosabb.

Soha ne bánts másokat sem szóval, sem tettleg – még viccből sem!

Ne menőzz mások rovására, a jó hangulat és a tisztelet mindig menőbb.

Tanulj meg nemet mondani, és kerüld a konfliktusokat.

Idegenekkel ne állj szóba, és mindig tudd, hogyan éred el a szüleidet vészhelyzet esetén.

Óvatosnak, körültekintőnek kell lenni, nemcsak a valódi, hanem az online térben is

Forrás: Pezzetta Umberto

Internetbiztonság: okosan a neten

A közösségi oldalak és az online világ szórakoztatóak, de óvatosnak kell lenni.

Soha ne add meg a neved, címed, iskolád nevét vagy más személyes adataid idegeneknek.

Légy kritikus: ne higgy el mindent, amit online látsz vagy olvasol.

Online is tisztelettel bánj másokkal – a virtuális térben is számít, hogyan viselkedsz.

Ne feledd: a saját biztonságod a legfontosabb! Ha ezeket a tippeket betartod, sok kellemetlenségtől kímélheted meg magad.