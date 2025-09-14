szeptember 14., vasárnap

Vigyázz magadra!

1 órája

Veszély les rád az utcán és a neten is – sulisoknak kötelező prevenciós tippek

#tipp#iskola#internetbiztonság

Iskola, barátok, közlekedés és netezés – a mindennapok tele vannak helyzetekkel, ahol nem árt egy kis odafigyelés. Ezek a prevenciós tippek segítenek abban, hogy biztonságban érezd magad úton, társaságban és az online térben is.

Mészáros Annarózsa

Az iskolába járás és a barátokkal való találkozás remek dolog, de van néhány tényező, amire érdemes mindig figyelni, hogy biztonságban legyél, hívja fel a figyelmet a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Itt egy könnyen követhető csekklista: prevenciós tippek sulisoknak, amiket minden iskolába igyekvő fiatalnak érdemes szem előtt tartania.

prevenciós tippek
A prevenciós tippek segítenek abban, hogy biztonságban érezd magad úton, társaságban és az online térben is
Fotó: Pezzetta Umberto

Prevenciós tippek sulisoknak

Közlekedés: biztonságban az úton

  • Az út az iskolába és haza tele van izgalommal, de a legfontosabb mindig a saját és mások biztonsága.
  • Mindig tartsd be a közlekedési szabályokat! Piros lámpa = megállás, zebra = elsőbbség.
  • Légy éber: figyelj a környezetedre, a kocsikra, kerékpárosokra és gyalogosokra.
  • A telefon és a füles ilyenkor pihenjen! A figyelmedre most van szükség.
  • Olyan útvonalat válassz, amit ismersz, így elkerülheted a kellemetlen meglepetéseket.

Társas kapcsolatok és viselkedés: legyél menő, de kedves

  • A barátok fontosak, de a jó viselkedés még fontosabb.
  • Soha ne bánts másokat sem szóval, sem tettleg – még viccből sem!
  • Ne menőzz mások rovására, a jó hangulat és a tisztelet mindig menőbb.
  • Tanulj meg nemet mondani, és kerüld a konfliktusokat.
  • Idegenekkel ne állj szóba, és mindig tudd, hogyan éred el a szüleidet vészhelyzet esetén.
prevenciós tippek
Óvatosnak, körültekintőnek kell lenni, nemcsak a valódi, hanem az online térben is
Forrás: Pezzetta Umberto

Internetbiztonság: okosan a neten

  • A közösségi oldalak és az online világ szórakoztatóak, de óvatosnak kell lenni.
  • Soha ne add meg a neved, címed, iskolád nevét vagy más személyes adataid idegeneknek.
  • Légy kritikus: ne higgy el mindent, amit online látsz vagy olvasol.
  • Online is tisztelettel bánj másokkal – a virtuális térben is számít, hogyan viselkedsz.

Ne feledd: a saját biztonságod a legfontosabb! Ha ezeket a tippeket betartod, sok kellemetlenségtől kímélheted meg magad.

 

