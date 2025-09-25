Természet
2 órája
Pompázik a kikerics Zalában, lépten-nyomon belebotlunk (galéria)
Az ősz egyik csodája: a kikerics a szomorkás napokon is jókedvre derít
Fotó: Győrffy István
A hónap elején előbújtak a kikericsek. Aztán jött az eső, ami újra megpezsdítette, erőteljesebbé tette a kikericsek virágzását, a rétek még mindig tele vannak virító virágaikkal. A fotók a Szilvágy környéki réteken készültek.
Kikericses rétekenFotók: Győrffy István
