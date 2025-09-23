Felfedezés
5 órája
Itt a megoldás a poloskák ellen! Igaz, ehhez el kell viselnünk a fürkészdarazsakat
Jó hírt közölt a vaol.hu: úgy tűnik, megjelent Magyarországon a poloska természetes ellensége, a fürkészdarázs, pontosabban annak több fajtája is, köztük a Trissolcus basalis s a szamurájdarázs (Trissolcus japonicus).
A fürkészdarazsak a poloskák petéibe rakják tojásaikat, s mivel a lárvák a poloskapetékben fejlődnek, így megakadályozzák a kártékony állak kikelését. További részletek is kiderülnek a vaol.hu cikkéből.
Nemrégiben írtunk arról, hogy a kártevők ellen a természetes elemi kén is segít. Ha ezzel permetezünk, olyan szívókártevőket "űzhetünk el", mint például a kabócák és a poloskák.
