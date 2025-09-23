Itt a megoldás a poloskák ellen! Igaz, ehhez el kell viselnünk a fürkészdarazsakat

A fürkészdarazsak a poloskák petéibe rakják tojásaikat, s mivel a lárvák a poloskapetékben fejlődnek, így megakadályozzák a kártékony állak kikelését. További részletek is kiderülnek a vaol.hu cikkéből.

Megoldás poloska ellen: természetes módszer is létezik

Fotó: Szendi Péter

Nemrégiben írtunk arról, hogy a kártevők ellen a természetes elemi kén is segít. Ha ezzel permetezünk, olyan szívókártevőket "űzhetünk el", mint például a kabócák és a poloskák.