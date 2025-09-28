Készülj! A lecsavarhatatlan kupakok után újabb csapás éri a PET-palackokat

Talán a legtöbben még ki sem heverték a kupakokat ért megosztó változást, máris egy újabb átalakulás küszöbén állnak a PET-palackok. Nem kell aggódni, észre fogjuk venni az újításokat, hiszen jelentősen átalakul a flakonok megjelenése is.

Nemsokára ismét változnak a PET-palackok.

Fotó: Tatiana Diuvbanova / Forrás: Shutterstock

Hogyan változnak majd a PET-palackok?

Január 1-től minden PET-palacknak legalább 25%-ban újrahasznosított műanyagot kell tartalmaznia. Ez az arány pedig 2030-ra 30%-ra, hosszabb távon akár 50%-ra is emelkedhet. A fő célja a változtatásnak a környezettudatosság. Ezzel az újonnan előállított műanyagok gyártását szeretnék csökkenteni.

A PET-palackok színe sötétebb lehet, enyhén sárgás árnyalatúak, és kevésbé csillogók.

Ha hamarosan ilyen palackokkal találkozunk a boltok polcain, akkor ne ijedjünk meg. Nem gyártási hibás és nem is koszos a flakon.