1 órája
Készülj! A lecsavarhatatlan kupakok után újabb csapás éri a PET-palackokat
Sokan ki nem állhatják a lecsavarhatatlan kupakokat vagy az üvegvisszaváltó automatákat. Jobb felkészülni, mert hamarosan ismét változnak a PET-palackok, ráadásul ezúttal a kinézetük is más lesz.
Talán a legtöbben még ki sem heverték a kupakokat ért megosztó változást, máris egy újabb átalakulás küszöbén állnak a PET-palackok. Nem kell aggódni, észre fogjuk venni az újításokat, hiszen jelentősen átalakul a flakonok megjelenése is.
Hogyan változnak majd a PET-palackok?
Január 1-től minden PET-palacknak legalább 25%-ban újrahasznosított műanyagot kell tartalmaznia. Ez az arány pedig 2030-ra 30%-ra, hosszabb távon akár 50%-ra is emelkedhet. A fő célja a változtatásnak a környezettudatosság. Ezzel az újonnan előállított műanyagok gyártását szeretnék csökkenteni.
A PET-palackok színe sötétebb lehet, enyhén sárgás árnyalatúak, és kevésbé csillogók.
Ha hamarosan ilyen palackokkal találkozunk a boltok polcain, akkor ne ijedjünk meg. Nem gyártási hibás és nem is koszos a flakon.