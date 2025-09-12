szeptember 12., péntek

Mária névnap

21°
+22
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Veszély

3 órája

Pestis a XXI. században? Nem vicc: két ember meghalt, több tucat karanténban

Címkék#bolha#Mongólia#mormota#bubópestis#járvány

Nem riogatás, valóban felbukkant Mongóliában a rettegett bubópestis – több évtized után ismét felütötte a fejét az északi tartományokban, két ember életét követelve, és több tucatot karanténba kényszerítve. A pestis, amelyről mindenki csak orvosi és történelmi könyvekben olvasott nem tűnt el.

Keszán-Dopita Tünde

Két újabb bubópestises esetet erősítettek meg Mongólia északi részén, Khuvsgul tartományban, közölte az ország egészségügyi minisztériuma kedden. A minisztérium közleménye szerint összesen 80, a betegekkel kapcsolatban álló embert különítettek el, és helyi kórházakban ápolnak.

pestis terjesztése: mormota
Egy fiatal 24 éves mongol pásztor, szeptember 7-én halt meg pestis betegségben, miután mormotahúst evett. 
Fotó: Rabbitti / Forrás:  Getty Images

Csak egy bolhacsípés és kész a baj? Egyáltalán mi az a bubópestis? 

Egy fiatal 24 éves mongol pásztor, Szeptember 7-én halt meg a betegségben, miután mormotahúst evett. Hazánkban már csak az orvosi tanulmányok során találkozhatunk szerencsére a betegséggel, de jobb tisztában lenni azzal, hogy a bubópestis egy bakteriális fertőzés, amelyet a Yersinia pestis baktérium okoz. 

Leggyakrabban rágcsálók, főleg patkányok, valamint vadon élő rágcsálók (pl. mormoták) hordozzák. A fertőzés az emberekre bolhacsípés útján terjed, de ritkábban fertőzött állatokkal való közvetlen érintkezéssel vagy légúton is átvihető. A modern orvostudomány számára ma már antibiotikumokkal kezelhető, és korai kezelés mellett a halálozás jelentősen csökkenthető. 

Kezeletlenül a bubópestis fertőzés akár 24–72 órán belül halálos is lehet.

Fertőzés, ami túlélte a középkort 

A bubópestis több hullámban pusztított az emberiség történetében. A legismertebb a középkori rettenetes járvány: a 14. századi “Fekete Halál”, amely Európában a lakosság egyharmadát pusztította el. A középkorban a bubópestis azért volt halálos, mert nem léteztek antibiotikumok, a diagnózis lassú és a higiéniai körülmények rendkívül rosszak voltak.

Bár később is jelentek meg pestis-járványok, például a 19–20. században Kínában és Indiában, amelyekről viszont kevés szó esett a világ nyugati felén. Ma már a betegség ritka ugyan, de még mindig rendszeresen felüti a fejét bizonyos területeken, például Mongólia, Kína, és meglepő módon az USA vidékein.

Magyarországon nem regisztráltak emberi bubópestis-esetet, hazánkban a járványügyi hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a fertőző betegségeket. 

A Belső-Mongóliából jelentett közelmúltbeli esetek rávilágítanak arra, hogy az egészségügyi szerveknek és a kutatásoknak foglalkoznia kell a betegséggel, ahelyett, hogy történelem és orvosi szakkönyvekbe száműznék.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu