Pestis a XXI. században? Nem vicc: két ember meghalt, több tucat karanténban

Két újabb bubópestises esetet erősítettek meg Mongólia északi részén, Khuvsgul tartományban, közölte az ország egészségügyi minisztériuma kedden. A minisztérium közleménye szerint összesen 80, a betegekkel kapcsolatban álló embert különítettek el, és helyi kórházakban ápolnak.

Egy fiatal 24 éves mongol pásztor, szeptember 7-én halt meg pestis betegségben, miután mormotahúst evett.

Fotó: Rabbitti / Forrás: Getty Images

Csak egy bolhacsípés és kész a baj? Egyáltalán mi az a bubópestis?

Egy fiatal 24 éves mongol pásztor, Szeptember 7-én halt meg a betegségben, miután mormotahúst evett. Hazánkban már csak az orvosi tanulmányok során találkozhatunk szerencsére a betegséggel, de jobb tisztában lenni azzal, hogy a bubópestis egy bakteriális fertőzés, amelyet a Yersinia pestis baktérium okoz.

Leggyakrabban rágcsálók, főleg patkányok, valamint vadon élő rágcsálók (pl. mormoták) hordozzák. A fertőzés az emberekre bolhacsípés útján terjed, de ritkábban fertőzött állatokkal való közvetlen érintkezéssel vagy légúton is átvihető. A modern orvostudomány számára ma már antibiotikumokkal kezelhető, és korai kezelés mellett a halálozás jelentősen csökkenthető.

Kezeletlenül a bubópestis fertőzés akár 24–72 órán belül halálos is lehet.

Fertőzés, ami túlélte a középkort

A bubópestis több hullámban pusztított az emberiség történetében. A legismertebb a középkori rettenetes járvány: a 14. századi “Fekete Halál”, amely Európában a lakosság egyharmadát pusztította el. A középkorban a bubópestis azért volt halálos, mert nem léteztek antibiotikumok, a diagnózis lassú és a higiéniai körülmények rendkívül rosszak voltak.

Bár később is jelentek meg pestis-járványok, például a 19–20. században Kínában és Indiában, amelyekről viszont kevés szó esett a világ nyugati felén. Ma már a betegség ritka ugyan, de még mindig rendszeresen felüti a fejét bizonyos területeken, például Mongólia, Kína, és meglepő módon az USA vidékein.

Magyarországon nem regisztráltak emberi bubópestis-esetet, hazánkban a járványügyi hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a fertőző betegségeket.

A Belső-Mongóliából jelentett közelmúltbeli esetek rávilágítanak arra, hogy az egészségügyi szerveknek és a kutatásoknak foglalkoznia kell a betegséggel, ahelyett, hogy történelem és orvosi szakkönyvekbe száműznék.