Négy méter mélyről menekült meg ez a kis őz – fotók

Egy Örményes (Jász-Nagykun-Szolnok megye) melletti tanya silógödrébe esett egy őzgida, és nem tudott a négy méteres mélységből kijutni - osztotta meg a hírt közösségi oldalán a katasztrófavédelem.

A kis őz a gödör mélyén

Forrás: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Szerencsére a tanya lakói meghallották a kaparászását és nyüszögését, és azonnal riasztották a kisújszállási tűzoltókat. Mint írják, a tűzoltók első dolga az volt, hogy megnyugtassák a riadt állatot, majd szakszerű, gyors mozdulatokkal, pokróccal kiemelték a mélyből. A gidának néhány horzsoláson és az ijedtségen kívül szőre szála sem görbült.