szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

13°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Silógödörbe esett

53 perce

Négy méter mélyről menekült meg ez a kis őz – fotók

Címkék#Örményes#őz#tanya

Zaol.hu

Egy Örményes (Jász-Nagykun-Szolnok megye) melletti tanya silógödrébe esett egy őzgida, és nem tudott a négy méteres mélységből kijutni - osztotta meg a hírt közösségi oldalán a katasztrófavédelem. 

A kis őz a gödör mélyén
Forrás: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Szerencsére a tanya lakói meghallották a kaparászását és nyüszögését, és azonnal riasztották a kisújszállási tűzoltókat. Mint írják, a tűzoltók első dolga az volt, hogy megnyugtassák a riadt állatot, majd szakszerű, gyors mozdulatokkal, pokróccal kiemelték a mélyből. A gidának néhány horzsoláson és az ijedtségen kívül szőre szála sem görbült.

Biztonságba került az őzgida.
Forrás: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu