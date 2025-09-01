Kupacolás – Őszi elmélkedés a kertben, a pálinkafa alatt (galéria)

Szóval. Itt az ősz újra. Jelzi ezt az évtizedek óta piros betűs iskolakezdési dátum a naptárban, na meg a kerti fák. Látszólag feszesen állnak, a tegnapi őszi eső már csak néhány halvány szürkésfehér folttal jelzi, hogy „kérem szépen az aszály ezennel véget ért”, de valami fura mégis.

Az őszi idő kétségkívül bekopogtatott.

Fotó: Keszán-Dopita Tünde / Forrás: Zalai Hírlap

Őszi meló(dia)

A levelek most frissebben és – ha lehet – még zöldebben hirdetik, hogy a fáink egészségesek, bár látható, hogy a sanyarú nyári időjárás megtette a hatását: termés alig-alig. A diófák ugyan potyogtatják, ami számukra már terhes, hiszen megérett, de a körtefa a tavalyi természuhataghoz képest siralmas képet mutat. Na, idén nem lesz a „pálinkafánk”, cinkosunk az üvegtöltésben. A még tavalyról sorakozó, gondosan ledugaszolt és a kamrában elrejtőző üvegek is harsányan nevetnek rajtunk: a lelketlen antipálinkás csapaton, amely inkább gyógynövényeket tömköd fura, eredetileg uborkás meg mézes, nagyszájú üvegekbe, arra pazarolja a jóféle nedűt.

Fotó: Keszán-Dopita Tünde

Fotó: Keszán-Dopita Tünde

Az őszbe hajló kert is jót kacarászhat. Ezt csak azért gondolom, mert a fák, néha egészen biztosan megrázzák zöld sörényüket, hiszen a földön láthatóak már az első barnás levelek. Kicsit olyan ez, mint amikor elérkezik a nők életében az a bizonyos időszak, amikor egy-egy ezüstszál bújkál már a barnás-fekete hajszálak között. Azt hisszük, hogy senki sem látja, miközben egyre többször csillan a napfény rajtuk, és a fodrász mosolyogva csak annyit mond: régen láttam már ilyen szép, természetes hajzuhatagot.

Fotó: Keszán-Dopita Tünde



Ezek a falevelek a földön olyannyira nem látszanak, hogy egyetlen hét eltelte után, már 8 kisebb kupacot tudok belőlük egy felelőtlenül elkezdett lombseprűzés után összekotorni! Nyolcat! Jól ismerem: a levelek kupacolása és komposztra hordása kezdetben nagyon vidám. A lombseprű serényen teszi a dolgát, én is fütyörészek és veregetem a vállam, hogy „ez az, megy ez nekem, nem is értem, tavaly miért sóhajtoztam”.

Fotó: Keszán-Dopita Tünde

Aztán egyetlen pillantás kell csak felfelé. A kertünkben 8 csodálatos és többméteres fa áll, talpig zöldlevélben, és nevetve bámul lefelé a mikroméretű kupacokra….