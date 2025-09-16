szeptember 16., kedd

Ahogy rövidülnek a nappalok és hűvösebbé válik az idő, a bőrünk is változásokon megy keresztül. Az őszi bőrápolás kulcsa, hogy tudatosan alkalmazkodjunk ezekhez a kihívásokhoz, és megadjuk bőrünknek mindazt, amire ilyenkor a legnagyobb szüksége van. Kohári Gabriella keszthelyi mesterkozmetikus tíz hasznos tippel segít, hogyan őrizhetjük meg ragyogásunkat a színes falevelek szezonjában is.

Mészáros Annarózsa
Hialuron, retinol, C-vitamin – de mikor és hogyan? A zalai szakértő elmondja

Őszi bőrápolási tippek, hogy a színes évszakban is ragyogó legye az arc

Forrás: Getty Images

Ahogy a természet ruhát vált, úgy a bőrünk is érzékeli az évszakok változását. A napfény már nem olyan erős, a szél csípősebb, a fűtés pedig szárítja a levegőt – mindez együtt igazi kihívás elé állítja a bőrünket. Ilyenkor különösen fontos, hogy tudatosan támogassuk, és ne hagyjuk, hogy fakóvá, szárazabbá vagy érzékennyé váljon.

őszi bőrápolás
Kohári Gabriella mesterkozmetikus 10+1 tuti tippje az őszi bőrápoláshoz
Fotó: Mészáros Annarózsa

Kohári Gabriella keszthelyi mesterkozmetikus segít az őszi bőrápolásban, s elárulja, melyek azok a lépések, amelyekkel az őszi hónapokban is ragyogó, egészséges maradjon az arcbőrünk – és ne csak az!

10 aranyszabály az őszi bőrápolásban:

  1. Gazdagabb krémre váltás – a könnyed nyári hidratálók ideje lejárt, most a táplálóbb, sűrűbb textúrák jönnek.
  2. Fényvédő továbbra is kötelező – ne tévesszen meg az őszi napfény, az UV-sugárzás ekkor is károsíthat.
  3. Gyengéd tisztítás – a bőrnek nincs szüksége erősen habzó, szárító lemosókra, sokkal jobb a kímélő formula.
  4. Párásíts otthon – a fűtés kiszívja a nedvességet a levegőből és a bőrünkből is, ezért érdemes párásítót használni.
  5. Bőrradír mértékkel – hetente egyszer elegendő, de mindig a bőrtípusodnak megfelelő peelinget válassz (ebben a kozmetikus segít).
  6. Szérumok ereje – a hialuronsav és antioxidáns szérumok extra támogatást adnak a bőrnek, hogy frissebb és feszesebb maradjon.
  7. Ne feledkezz meg az ajkadról – ősszel hajlamos a kiszáradásra, ezért legyen kéznél egy tápláló balzsam.
  8. Testápolás tetőtől talpig – nem csak az arc igényli a törődést: a kéz, a könyök és a lábszár különösen hálás lesz a sűrűbb krémekért.
  9. Táplálkozz okosan, hidratálj belülről – igyál elég vizet, és fogyassz sok szezonális zöldséget, gyümölcsöt.
  10. Őszi bőrmegújítás – a kevesebb napsütés miatt ez az ideális időszak a hámlasztásra, retinolos vagy C-vitaminos kezelésekre.

A legfontosabb tanács:

Soha ne kísérletezz otthon erős hámlasztókkal vagy intenzív kúrákkal! Ezeket mindig bízd szakemberre, aki pontosan tudja, mire van szüksége a bőrödnek.

Az ősz tehát nemcsak a forró teák és a színes falevelek időszaka, hanem a bőrápolás megújításáé is. Ha odafigyelsz ezekre az apró, de annál fontosabb lépésekre, a bőröd hálás lesz, és télen is üde marad.

 

