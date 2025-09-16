Hialuron, retinol, C-vitamin – de mikor és hogyan? A zalai szakértő elmondja

Ahogy a természet ruhát vált, úgy a bőrünk is érzékeli az évszakok változását. A napfény már nem olyan erős, a szél csípősebb, a fűtés pedig szárítja a levegőt – mindez együtt igazi kihívás elé állítja a bőrünket. Ilyenkor különösen fontos, hogy tudatosan támogassuk, és ne hagyjuk, hogy fakóvá, szárazabbá vagy érzékennyé váljon.

Kohári Gabriella mesterkozmetikus 10+1 tuti tippje az őszi bőrápoláshoz

Fotó: Mészáros Annarózsa

Kohári Gabriella keszthelyi mesterkozmetikus segít az őszi bőrápolásban, s elárulja, melyek azok a lépések, amelyekkel az őszi hónapokban is ragyogó, egészséges maradjon az arcbőrünk – és ne csak az!

10 aranyszabály az őszi bőrápolásban:

Gazdagabb krémre váltás – a könnyed nyári hidratálók ideje lejárt, most a táplálóbb, sűrűbb textúrák jönnek. Fényvédő továbbra is kötelező – ne tévesszen meg az őszi napfény, az UV-sugárzás ekkor is károsíthat. Gyengéd tisztítás – a bőrnek nincs szüksége erősen habzó, szárító lemosókra, sokkal jobb a kímélő formula. Párásíts otthon – a fűtés kiszívja a nedvességet a levegőből és a bőrünkből is, ezért érdemes párásítót használni. Bőrradír mértékkel – hetente egyszer elegendő, de mindig a bőrtípusodnak megfelelő peelinget válassz (ebben a kozmetikus segít). Szérumok ereje – a hialuronsav és antioxidáns szérumok extra támogatást adnak a bőrnek, hogy frissebb és feszesebb maradjon. Ne feledkezz meg az ajkadról – ősszel hajlamos a kiszáradásra, ezért legyen kéznél egy tápláló balzsam. Testápolás tetőtől talpig – nem csak az arc igényli a törődést: a kéz, a könyök és a lábszár különösen hálás lesz a sűrűbb krémekért. Táplálkozz okosan, hidratálj belülről – igyál elég vizet, és fogyassz sok szezonális zöldséget, gyümölcsöt. Őszi bőrmegújítás – a kevesebb napsütés miatt ez az ideális időszak a hámlasztásra, retinolos vagy C-vitaminos kezelésekre.

A legfontosabb tanács:

Soha ne kísérletezz otthon erős hámlasztókkal vagy intenzív kúrákkal! Ezeket mindig bízd szakemberre, aki pontosan tudja, mire van szüksége a bőrödnek.

Az ősz tehát nemcsak a forró teák és a színes falevelek időszaka, hanem a bőrápolás megújításáé is. Ha odafigyelsz ezekre az apró, de annál fontosabb lépésekre, a bőröd hálás lesz, és télen is üde marad.